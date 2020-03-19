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"Нагрешили". Алтайский священник объяснил причины пандемии коронавируса

, ИА "Амител"
И посоветовал слезно молиться Богу
Фото: 'Алтайский старообрядец'

Фото: "Алтайский старообрядец"

Настоятель Покровского храма Барнаула протоиерей Никола объяснил распространение коронавируса грехами человечества. Текст его воскресной проповеди опубликовали на сайте "Алтайский старообрядец".

"Но причина в одном: в том, что Господь посылает какие-то недуги, и эти болячки перерастают в эпидемии по причине грехов. Грехов и отдельных людей, и огромных масс людей, сообществ, которые в греховном состоянии забывают про Бога, про смерть и думают, что будут жить долго и счастливо", – говорится в проповеди.

По словам священнослужителя, бороться с коронавирусом нужно обращаясь к Богу, со слезными просьбами и покаянием.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил смерти от коронавируса словами: "Так уж Богу угодно". По его мнению, бояться стоит только Бога и греха, но никак не пандемии COVID-19.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.03.2020 16:39
проездом из Ж

он профессионал ему и карты в руки,пардон- молитву.

19.03.2020 16:42
- гость -

Ну а зачем священники грешили? Вот пускай теперь и замаливают свои грехи!

19.03.2020 16:42
гость

Прошу понять батюшку правильно. Он о каких-то финансовых моментах в основном.

19.03.2020 16:48
гость

"Но причина в одном: в том, что Господь посылает какие-то недуги, и эти болячки перерастают в эпидемии по причине грехов.
--------
Поп Никола, как в том фильме - ты, дурак? В Писание, четко сказано, что Бог не вмешивается в дела людей, пока на земле, по спору Сатаны с Богом, правит Сатана и Бог на земле ни кого не наказывает, ибо Бог смоделировал все эти явления еще за многие тысячелетия тому назад. Так что не клевещи своими пугалками на проделки Бога.

19.03.2020 16:53
АБОРИГЕН

Вы только вдумайтесь, религия смогла убедить людей что есть невидимый мужик, который живёт на небе, и наблюдает за тем, что вы делаете каждый день, каждую минуту И у невидимого мужика есть список из десяти вещей, которые он не хотел, чтобы вы когда-либо делали! И если вы сделаете хоть одну из этих десяти вещей, у него есть специальное место.. полное огня, дыма, жара, страданий, боли, куда он отправит вас.. чтоб вы мучились! Горели! Задыхались! Кричали! И плакали! На веки вечные, до скончания времён! . Но он любит вас! Джорд Карлин

19.03.2020 16:53
месный

Основная задача всех церквей была одна и та-же: внушать бедным холопам, что для них - нет счастья на земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю - дело богоугодное. (с) Маким Горький

19.03.2020 16:54
- гость -

19.03.2020 16:48
гость

А цитату можно, где такое написано?

19.03.2020 16:56
- гость -

за такое можно и сана лишиться. Ты - священник, а не судья и не имеешь права обвинять кого-то в грехах.

19.03.2020 17:00
гость

Месный ты вот тут в облаке смотрю каторжно трудишься.

Ну так и ступай от монитора то на землю, на природу, к семье, детям. Там счастье, чего ты тут то торчишь?

19.03.2020 17:11
- гость -

19.03.2020 16:53
месный

Не было б религий, половина народу лежала бы в психушке. Потому что на самом деле жизнь довольно скучна и однообразна. Дом-работа. Звезды близко, но до них никогда не достать.

19.03.2020 17:12
гость

19.03.2020 16:54
- гость -
19.03.2020 16:48
гость

А цитату можно, где такое написано?
---------------
гость, читай Божье Писание, там это понимание, проходит красной чертой, по всему Писанию. Если ты с головой, то найдешь ответ, а если ты слепой верующий, то тебе, хоть кол теши на голове, будешь, как этот поп Никола.

19.03.2020 17:16
гость

Ну тогда пусть обьяснит почему Китай официально не дал заразу на исследование? Цинизм зашкаливает просто.

19.03.2020 17:23
гость

19.03.2020 17:16
гость
Ну тогда пусть обьяснит почему Китай официально не дал заразу на исследование? Цинизм зашкаливает просто.
---------
гость, в Москве умерла первая, а может и не первая. Бери у нее эту заразу и под микроскоп. Че ты раздуваешь тут ненависть к Китаю.

19.03.2020 17:32
- гость -

19.03.2020 17:12
гость

Всё понятно. Нагородил мути, а подтвердить нечем.

19.03.2020 17:35
- гость -

у религий была своя эволюционная задача, которую они в принципе и выполнили.
В критические моменты истории: катастрофы, войны, голод, возникал над- разум сообщности, который позволял выжить самым сильным и умным для продолжения жизни. Так срабатывает над-разум у стаи птиц, у роя пчел и т.п.

примитивная фраза : - нагрешили - это просто неграмотность.

19.03.2020 17:42
гость

гость 17:20

А вот один из основных вопросов:

Когда человек слеп не от веры, чего ему чесать?

19.03.2020 17:43
гость

19.03.2020 17:32
- гость -
19.03.2020 17:12
гость

Всё понятно. Нагородил мути, а подтвердить нечем.
---
гость, тебе, для подтверждения, нужно написать все Писание?
Есть народная мудрость - Бог шельму метит, а здесь, поп Никола сам в роли шельмы, которая, сама себя отметила в клевете на Бога.

19.03.2020 17:49
месный

19.03.2020 17:43
гость

А с чего вы решили что писание вообще что-то подтвердить может?

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