"Нагрешили". Алтайский священник объяснил причины пандемии коронавируса

Настоятель Покровского храма Барнаула протоиерей Никола объяснил распространение коронавируса грехами человечества. Текст его воскресной проповеди опубликовали на сайте "Алтайский старообрядец".
"Но причина в одном: в том, что Господь посылает какие-то недуги, и эти болячки перерастают в эпидемии по причине грехов. Грехов и отдельных людей, и огромных масс людей, сообществ, которые в греховном состоянии забывают про Бога, про смерть и думают, что будут жить долго и счастливо", – говорится в проповеди.
По словам священнослужителя, бороться с коронавирусом нужно обращаясь к Богу, со слезными просьбами и покаянием.
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил смерти от коронавируса словами: "Так уж Богу угодно". По его мнению, бояться стоит только Бога и греха, но никак не пандемии COVID-19.
Комментарии
он профессионал ему и карты в руки,пардон- молитву.
Ну а зачем священники грешили? Вот пускай теперь и замаливают свои грехи!
Прошу понять батюшку правильно. Он о каких-то финансовых моментах в основном.
"Но причина в одном: в том, что Господь посылает какие-то недуги, и эти болячки перерастают в эпидемии по причине грехов.
--------
Поп Никола, как в том фильме - ты, дурак? В Писание, четко сказано, что Бог не вмешивается в дела людей, пока на земле, по спору Сатаны с Богом, правит Сатана и Бог на земле ни кого не наказывает, ибо Бог смоделировал все эти явления еще за многие тысячелетия тому назад. Так что не клевещи своими пугалками на проделки Бога.
Вы только вдумайтесь, религия смогла убедить людей что есть невидимый мужик, который живёт на небе, и наблюдает за тем, что вы делаете каждый день, каждую минуту И у невидимого мужика есть список из десяти вещей, которые он не хотел, чтобы вы когда-либо делали! И если вы сделаете хоть одну из этих десяти вещей, у него есть специальное место.. полное огня, дыма, жара, страданий, боли, куда он отправит вас.. чтоб вы мучились! Горели! Задыхались! Кричали! И плакали! На веки вечные, до скончания времён! . Но он любит вас! Джорд Карлин
Основная задача всех церквей была одна и та-же: внушать бедным холопам, что для них - нет счастья на земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю - дело богоугодное. (с) Маким Горький
19.03.2020 16:48
гость
А цитату можно, где такое написано?
за такое можно и сана лишиться. Ты - священник, а не судья и не имеешь права обвинять кого-то в грехах.
Месный ты вот тут в облаке смотрю каторжно трудишься.
Ну так и ступай от монитора то на землю, на природу, к семье, детям. Там счастье, чего ты тут то торчишь?
19.03.2020 16:53
месный
Не было б религий, половина народу лежала бы в психушке. Потому что на самом деле жизнь довольно скучна и однообразна. Дом-работа. Звезды близко, но до них никогда не достать.
19.03.2020 16:54
- гость -
19.03.2020 16:48
гость
А цитату можно, где такое написано?
---------------
гость, читай Божье Писание, там это понимание, проходит красной чертой, по всему Писанию. Если ты с головой, то найдешь ответ, а если ты слепой верующий, то тебе, хоть кол теши на голове, будешь, как этот поп Никола.
Ну тогда пусть обьяснит почему Китай официально не дал заразу на исследование? Цинизм зашкаливает просто.
19.03.2020 17:16
гость
Ну тогда пусть обьяснит почему Китай официально не дал заразу на исследование? Цинизм зашкаливает просто.
---------
гость, в Москве умерла первая, а может и не первая. Бери у нее эту заразу и под микроскоп. Че ты раздуваешь тут ненависть к Китаю.
19.03.2020 17:12
гость
Всё понятно. Нагородил мути, а подтвердить нечем.
у религий была своя эволюционная задача, которую они в принципе и выполнили.
В критические моменты истории: катастрофы, войны, голод, возникал над- разум сообщности, который позволял выжить самым сильным и умным для продолжения жизни. Так срабатывает над-разум у стаи птиц, у роя пчел и т.п.
примитивная фраза : - нагрешили - это просто неграмотность.
гость 17:20
А вот один из основных вопросов:
Когда человек слеп не от веры, чего ему чесать?
19.03.2020 17:32
- гость -
19.03.2020 17:12
гость
Всё понятно. Нагородил мути, а подтвердить нечем.
---
гость, тебе, для подтверждения, нужно написать все Писание?
Есть народная мудрость - Бог шельму метит, а здесь, поп Никола сам в роли шельмы, которая, сама себя отметила в клевете на Бога.
19.03.2020 17:43
гость
А с чего вы решили что писание вообще что-то подтвердить может?