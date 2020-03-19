"Нагрешили". Алтайский священник объяснил причины пандемии коронавируса

Настоятель Покровского храма Барнаула протоиерей Никола объяснил распространение коронавируса грехами человечества. Текст его воскресной проповеди опубликовали на сайте "Алтайский старообрядец".

"Но причина в одном: в том, что Господь посылает какие-то недуги, и эти болячки перерастают в эпидемии по причине грехов. Грехов и отдельных людей, и огромных масс людей, сообществ, которые в греховном состоянии забывают про Бога, про смерть и думают, что будут жить долго и счастливо", – говорится в проповеди.

По словам священнослужителя, бороться с коронавирусом нужно обращаясь к Богу, со слезными просьбами и покаянием.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил смерти от коронавируса словами: "Так уж Богу угодно". По его мнению, бояться стоит только Бога и греха, но никак не пандемии COVID-19.