Только молодожены и родители. В ЗАГСы Алтайского края перестали пускать гостей

Гостей перестали пускать на церемонии бракосочетания в отделах ЗАГС Алтайского края. Об этом amic.ru сообщил источник в региональном Минюсте. Помимо самих молодоженов, на церемонии разрешено присутствовать только родителям.

В частности, молодожен просят ограничить количество гостей, чтобы на территории Дворца бракосочетания Барнаула не могло находится в том числе граждан из других регионов страны, где уже есть первые случаи заражения коронавирусом. Кроме того, принято решение развести регистрации на более длинные паузы между регистрациями, чтобы люди лишний раз не пересекались во дворце друг с другом.

Ранее стало известно, что алтайские суды отменили прием посетителей и некоторые заседания из-за коронавируса. Исключение составляют лишь те процессы, по которым требуется безотлагательное решение: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

По официальным данным, коронавируса в Алтайском крае нет, но в регионе ввели режим повышенной готовности из-за возможного появления заболеваний.

Количество случаев заражения коронавирусом в России на данный момент составляет 147. Наибольшее число инфицированных наблюдается в Москве и Московской области.