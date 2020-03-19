Алтайские педагоги стремятся уехать в Приморье по программе "Земский учитель"

Порядка 300 педагогов подали заявки на 27 вакансий по программе "Земский учитель" в Приморье. Как рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, наибольший интерес к этим вакансиям проявили учителя из Алтайского края и Забайкалья, ее слова передает "Интерфакс".

"У нас открылось 27 вакансий по программе "Земский учитель". Заявок много, порядка 300. Достаточно много заявок с Алтая (Алтайского края, – прим. авт.), Забайкалья, спрашивают про переезды, есть ли возможность переселиться, решить жилищный вопрос в том числе. Я думаю, у нас есть все шансы заполнить эти 27 вакансий. Вместе с тем активно обращаются и наши педагоги", – рассказала Бондаренко.

Министр подчеркнула, что наибольший интерес соискатели проявили к вакансии учителя истории и обществознания. В 2021 году, по словам Бондаренко, край планирует запросить у Минпросвещения увеличение квоты, чтобы список не ограничился только 27 специалистами.

Учителя, отработавшие в селах Приморского края по программе "Земский учитель" не менее пяти лет, получат единовременную выплату в размере двух миллионов рублей. При этом участником программы может стать любой учитель со средним профессиональным или высшим образованием моложе 55 лет и с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. Победителей определят в ходе конкурсного отбора на основании предоставленных документов.