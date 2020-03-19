За нарушение карантина введут уголовную ответственность

Депутаты от "Единой России" готовят законопроект об уголовной ответственности за побег из-под карантина. Об это сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампреда партии Андрея Исаева.

"Мы сейчас занимаемся разработкой этого законопроекта и предполагаем, что после региональной недели будем готовы внести его в Государственную думу", – сказал Исаев.

Парламентарий уточнил, что речи о лишении свободы не идет, но за побег установят большие штрафы и исправительные работы. Также предполагается запретить на определенный период занимать руководящие должности.

Напомним, что в Подмосковье люди уже сбегали из инфекционной больницы, но их удалось вернуть.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае нет зараженных COVID-19, но в регионе уже введен режим повышенной готовности из-за пандемии. Ранее первая заболевшая была зарегистрирована в Новосибирске.