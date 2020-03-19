Алтайский "политех" перешел на дистанционную форму обучения

Алтайский государственный технический университет первым из вузов края переходит на дистанционное обучение. Соответствующий приказ 19 марта подписал ректор АлтГТУ Андрей Марков, сказано на сайте вуза.

"Ситуация складывается таким образом, что мы приняли решение о переходе на реализацию дистанционных образовательных технологий. Главная задача сейчас – это защита наших студентов и сотрудников от распространения инфекции", – сообщил он.

Филиалы АлтГТУ в Бийске и Рубцовске также переходят на дистанционный формат обучения.

"Студенты, проживающие в общежитиях АлтГТУ, вправе самостоятельно принять решение о выезде из общежития. Самое основное требование – наличие доступа к электронной образовательной среде", – добавил Андрей Марков.

В пресс-службе вуза добавили amic.ru, что иностранные студенты также будут находиться в общежитиях, многим закрыт выезд на родину.

Обучение с использованием дистанционных технологий продлится с 23 марта по 12 апреля 2020 года. Однако "срок может быть изменён в зависимости от ситуации в стране".

Как будут работать другие вузы?

Алтайский государственный университет до конца недели работает в штатном режиме. Перейдет ли вуз на дистанционное обучение, будет зависеть от обстановки в крае, сообщили в пресс-службе вуза. Алтайский государственный медицинский университет переходить на "дистант" пока не планирует.

Напомним, ранее Минпросвещения выпустило рекомендации школам о переводе детей на дистанционное обучение. В инструкциях уточняется, что окончательное решение принимает руководство образовательных учреждений исходя из обстановки с коронавирусом. В связи с этим появилась информация о закрытии учебных заведений. Однако после совещания в краевом Министерстве образования ни один вуз и ссуз закрыт не был.