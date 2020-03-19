Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

В четверг, 19 марта, Госдума приняла закон о праве кабмина на ограничение максимальной цены на лекарства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно новому законопроекту, при чрезвычайной ситуации или эпидемии кабинет министров сможет устанавливать планку цен на лекарства.
Также закон дает возможность кабмину регулировать уровень цен в том случае, если за 30 дней стоимость лекарства или медицинского изделия поднялась более чем на треть.
Как объяснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, это коснется не только розничных цен, но и стоимости у оптовиков и производителей. Под действие закона попадут также и медицинские изделия – эту поправку внесли во втором чтении.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эти меры нужны уже сейчас, когда власть пытается сдержать распространение коронавируса в стране. Дополнительную панику нагоняют и перекупщики, которые активно играют на страхах россиян.
Комментарии
Надо ещё национализировать стратегически важные объекты, недра и ввести госрегулирование.Что-то "невидимая рука рынка" поперек горла экономики уже встала.Про доходы простых россиян вообще молчу.
"национализировать стратегически важные объекты, недра
- Недра и стратегические объекты и так принадлежат государству. Их поэтому нельзя национализировать.
"доходы простых россиян" - это что?
19:26
"доходы простых россиян" - это что?
---
Это подачки в местных фантиках, уровня мексиканского песо.