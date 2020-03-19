Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

В четверг, 19 марта, Госдума приняла закон о праве кабмина на ограничение максимальной цены на лекарства. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно новому законопроекту, при чрезвычайной ситуации или эпидемии кабинет министров сможет устанавливать планку цен на лекарства.

Также закон дает возможность кабмину регулировать уровень цен в том случае, если за 30 дней стоимость лекарства или медицинского изделия поднялась более чем на треть.

Как объяснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, это коснется не только розничных цен, но и стоимости у оптовиков и производителей. Под действие закона попадут также и медицинские изделия – эту поправку внесли во втором чтении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эти меры нужны уже сейчас, когда власть пытается сдержать распространение коронавируса в стране. Дополнительную панику нагоняют и перекупщики, которые активно играют на страхах россиян.