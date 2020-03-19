Сибирские ученые показали, как выглядит коронавирус

Фото: Роспотребнадзор

Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" показали, как выглядит вирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19. Фотографии сделаны под электронным микроскопом. Об этом сообщает НГС.Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Сейчас в "Векторе" разрабатывают вакцину против коронавируса. Новосибирцы одними из первых сделали тест-системы для его определения, а анализы всех зараженных людей на подтверждение присылают именно туда.

Как уже сообщал amic.ru, сейчас в Алтайском крае нет зараженных COVID-19, однако накануне, 18 марта, первая больная была зарегистрирована в Новосибирске. В Алтайском крае введен режим повышенной готовности из-за пандемии.