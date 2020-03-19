Алтайские таможенники пресекли незаконный вывоз нескольких тысяч медицинских масок

Алтайские таможенники в ходе проверок багажа у покидающих Россию граждан Монголии изъяли 4350 медицинских масок общим весом около 12 кг. Медицинские изделия они незаконно пытались вывезти на территорию своей страны через автомобильный пункт пропуска "Ташанта", сообщает Алтайская таможня.

При этом соответствующие сопроводительные документы на партию масок у контрабандистов отсутствовали. Поскольку медицинские маски включены в перечень продукции, вывоз которой временно запрещен из России, партия была возвращена на территорию страны.

Против нарушителей ведомство возбудило дела об административных правонарушениях.