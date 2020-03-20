Пятница, 20 Март, 09:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80,16
€ 87,27
2°

199 +52
Обь
7см +3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Суд три месяца не может решить судьбу главы Октябрьского района Барнаула

, ИА "Амител"
Вячеславу Новикову грозит штраф 30 тысяч рублей и запрет управлять автомобилем от 1,5 до 2 лет
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

На текущей неделе было вновь отложено рассмотрение дела главы администрации Октябрьского района Вячеслава Новикова. Чиновника пытаются привлечь к ответственности за отказ выполнить требования сотрудников полиции пройти медосвидетельствование. Причем само правонарушение было зафиксировано еще в конце декабря 2019 года. Глава района может не только заплатить крупный штраф, но и в перспективе расстаться со своей должностью.

Что случилось

По данным amic.ru, 29 декабря 2019 года Вячеслав Новиков на одной из улиц Новоалтайска не справился с управлением Volkswagen Touareg и съехал в кювет. Прибывшие на место сотрудники полиции заподозрили, что чиновник пьян, и попросили его пройти освидетельствование в присутствии понятых. Однако правоохранители получили отказ, как и на последующее предложение пройти ту же процедуру в медучреждении. Как следствие, полицейские составили в отношении главы района протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Если суд сочтет вину Новикова доказанной, он должен будет заплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа, а также лишится права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Не исключено, что подобное решение может поставить крест на дальнейшей карьере Вячеслава Новикова в качестве муниципального служащего.

Судебные заседания, которых нет

Вначале дело было направлено судье участка № 2 Новоалтайска Юлии Шиховой. Материалы в отношении Вячеслава Новикова по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") передали еще в середине января. Тем не менее к рассмотрению Юлия Шихова так и не приступила. Дело откладывали дважды. Первый раз – из-за неявки самого Новикова, второй – из-за дополнительной подготовки сторон к процессу. Как результат, 4 февраля материалы отправили по подсудности – в судебный участок № 8 Центрального района Барнаула. Однако это никак не ускорило рассмотрение.

По закону дело может рассматриваться как по месту совершения правонарушения, так и по месту жительства нарушителя.

Первое заседание было запланировано на 4 марта, но не состоялось. Последнюю попытку предприняли 16-го числа: судья Екатерина Танская истребовала доказательства и взяла паузу на целый месяц. По данным amic.ru, суд при этим отказался вызвать на процесс полицейских, которые непосредственно зафиксировали факт нарушения. Кроме того, у них на руках должна находиться видеозапись общения с Вячеславом Новиковым.

Кстати, не факт, что и 17 апреля все сдвинется с мертвой точки. Накануне президиум Верховного Суда РФ в связи с угрозой распространения коронавируса предписал рассматривать только дела безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке  недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства. Пока ограничение действует до 10 апреля, но может быть продлено и на более длительный срок.

Новиков занимает должность главы Октябрьского района Барнаула с 2014 года. До этого много лет отработал в системе МВД, дослужившись до генерал-майора. Вячеслав Новиков родился 12 августа 1960 года в селе Новоплотава Хабарского района Алтайского края. Окончил Киевскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности "правоведение". Участвовал в компаниях в Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе. С 2003 года был первым заместителем начальника ГУВД, начальником криминальной милиции ГУВД Алтайского края.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

20.03.2020 08:33
- гость -

Вернее - суд не не хочет признавать его виновным... Был бы простой гражданин, уже давно бы ходил пешком, а тут... Тянут время, а потом закроют дело за истечением срока.

20.03.2020 08:45
- гость -

вот интересно, неужели так и уйдет от ответственности?

20.03.2020 08:48
Гость

Учить их надо жизни, головой в дерьмо макнуть . Не понял с первого раза ещё макнуть.

20.03.2020 08:55
- гость -

Он ведь не только управлял, но и совершил ДТП. К счастью без жертв, но случай иллюстрирует его состояние.

20.03.2020 08:57
Гость

Всем этом дел, многих очень интересует, а будет ли рассматриваться вопрос по судье Танской Екатерине Андреевне, которая собственно и допускает, как сказали бы юристы – «волокиту» в рассмотрении данного дела. Ст. 12.26 КоАП РФ довольно однозначна, какое рассмотрение доказательств, что Новиков В.Г. не отказывался от освидетельствования, а зачем протокол подписывал? Вопрос к квалификационной коллегии судей.

20.03.2020 09:18
Гость

Вот Франку подвезло с командой, сплошные взяточники, дебоширы и алкоголики. Здесь бы уже задуматься, как он сам выглядит в глазах общественности на фоне своих подчиненных. Задуматься, и принять меры…

20.03.2020 09:18
Гость

Простите его за "пасхальные яйца" и "тюльпаны"!!!!

20.03.2020 09:21
Гость

Вот Франку подвезло с командой, сплошные взяточники, дебоширы и алкоголики. Здесь бы уже задуматься, как он сам выглядит в глазах общественности на фоне своих подчиненных. Задуматься, и принять меры…

20.03.2020 09:21
- гость -

наказать по полной
и тех людей которые ему отсрочку делают

20.03.2020 09:23
Гость

Научите ездить пенсионера какалкина. Он абсолютно игнорирует ПДД, совершает аварийные ситуации на дороге. Утром в фирсово с дороги съехали три машины из за его обгона через сплошную!!!!

20.03.2020 09:25
- гость -

По лицу Франка видно, что не равнодушен к алкоголю. После назначения отпуск, а затем больничный. Он ушел в запой?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:27
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом создали в Барнауле 0
09:03
Полезные каникулы: как выстроить обучение и досуг школьника на время карантина 0
08:48
Бийчанин заказал интим за 80 тысяч рублей и стал жертвой обмана 6
08:33
"Жигули" и Audi столкнулись в Барнауле 0
08:18
Суд три месяца не может решить судьбу главы Октябрьского района Барнаула 11
08:04
Диетолог поставила под сомнение пользу подсчета калорий для здорового питания 1
07:51
Барнаульцы не очень любят скидывать цены на квартиры 4
07:42
Лучшие обложки легендарного журнала Playboy 5
07:30
IKEA закрывает магазины по всему миру 2
07:18
Своим расплатился за чужое. Бывшего начальника лесничества осудили в Алтайском крае 2
07:02
Тариф "Любопытный": быстрый и недорогой интернет от ТТК в Барнауле 0
06:49
Весна, пятница, счастье: самая милая подборка 0
06:36
День весеннего равноденствия 2020: что он означает и какие традиции с ним связаны 0
06:21
Звонок для учителя. Глава Минобра рассказал о дистанционном обучении и сроках ЕГЭ 3
06:10
Ну, с Богом! Какие поправки вносят в Конституцию и зачем на самом деле они нужны 13
05:52
До +11°С потеплеет в Алтайском крае 20 марта 0
23:46
Алтайский край вошел в пятерку лучших по числу откапиталенных трасс 1
23:20
Жительницу Барнаула обвиняют в убийстве бывшего возлюбленного 3
22:42
52 новых случая заражения COVID-19 выявили в России за последние сутки 0
22:03
Япония приняла олимпийский огонь в Афинах 0
21:32
Куда уходят маски, в какие города. Алтайские таможенники пресекли вывоз контрабанды 1
21:01
Суды в Алтайском крае закрылись до 10 апреля 0
20:34
Ставка не зашла. Жительница Барнаула поверила мошенникам 2
20:03
За нарушение карантина введут уголовную ответственность 7
19:36
Цисты рачка артемии довели троих жителей Алтайского края до суда 1
19:07
Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства 4
18:40
Сибирские ученые показали, как выглядит коронавирус 5
18:11
Алтайский "политех" переходит на дистанционную форму обучения 7
17:55
Выяснилось, как переход на удаленную работу повлияет на счета по ЖКХ 3
17:42
Американцы получат 500 миллиардов долларов из-за коронавируса 12
17:30
Алтайские педагоги стремятся уехать в Приморье по программе "Земский учитель" 2
17:19
Только молодожены и родители. В ЗАГСы Алтайского края перестали пускать гостей 0
17:05
"Я работаю, а не царствую". Путин не согласился с теми, кто называет его царем 16
16:54
Роспотребнадзор призвал людей старше 60 самоизолироваться 4
16:43
Та женщина, которая смогла. Москвичка украла у банка миллиард 8
16:33
"Нагрешили". Алтайский священник объяснил причины пандемии коронавируса 25
16:18
Фейковые письма с требованием закрыть заведения общепита рассылают в Алтайском крае 0
16:06
Хирургов у нас нет. Алтайским больницам не хватает 2,5 тысячи специалистов 37
15:55
Увидеть Париж и не умереть: уроженка Барнаула застряла во Франции из-за коронавируса 11
15:45
Первый человек с коронавирусом умер в России 22
15:32
Следственный комитет ищет очевидцев гибели дорожного рабочего в Барнауле 0
15:20
Барнаульцам предложили больше не оплачивать услуги ЖКХ на почте и в банке. Тогда как? 18
15:03
Зарплата в Алтайском крае – не самая низкая в России 17
14:50
Роспотребнадзор объяснил, как вести себя на карантине 5
14:36
Россиянку осудят за рассылку фейков о коронавирусе 13
14:25
PlayStation 5. Что нужно знать о новой консоли и когда она поступит в продажу 0
14:05
Жители края стали больше пользоваться кредитами 5
14:01
АлтГУ за 800 тысяч заказал работы на месте сквера. В вузе же ничего не знают об этом 10
13:53
Мэр Бийска, невзирая на коронавирус, собрал полный зал на годовом отчете 5
13:44
Запасливый. Бийский рабочий украл почти 600 баллонов монтажной пены 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.