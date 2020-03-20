На текущей неделе было вновь отложено рассмотрение дела главы администрации Октябрьского района Вячеслава Новикова. Чиновника пытаются привлечь к ответственности за отказ выполнить требования сотрудников полиции пройти медосвидетельствование. Причем само правонарушение было зафиксировано еще в конце декабря 2019 года. Глава района может не только заплатить крупный штраф, но и в перспективе расстаться со своей должностью.

Что случилось

По данным amic.ru, 29 декабря 2019 года Вячеслав Новиков на одной из улиц Новоалтайска не справился с управлением Volkswagen Touareg и съехал в кювет. Прибывшие на место сотрудники полиции заподозрили, что чиновник пьян, и попросили его пройти освидетельствование в присутствии понятых. Однако правоохранители получили отказ, как и на последующее предложение пройти ту же процедуру в медучреждении. Как следствие, полицейские составили в отношении главы района протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Если суд сочтет вину Новикова доказанной, он должен будет заплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа, а также лишится права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Не исключено, что подобное решение может поставить крест на дальнейшей карьере Вячеслава Новикова в качестве муниципального служащего.

Судебные заседания, которых нет

Вначале дело было направлено судье участка № 2 Новоалтайска Юлии Шиховой. Материалы в отношении Вячеслава Новикова по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") передали еще в середине января. Тем не менее к рассмотрению Юлия Шихова так и не приступила. Дело откладывали дважды. Первый раз – из-за неявки самого Новикова, второй – из-за дополнительной подготовки сторон к процессу. Как результат, 4 февраля материалы отправили по подсудности – в судебный участок № 8 Центрального района Барнаула. Однако это никак не ускорило рассмотрение.

По закону дело может рассматриваться как по месту совершения правонарушения, так и по месту жительства нарушителя.

Первое заседание было запланировано на 4 марта, но не состоялось. Последнюю попытку предприняли 16-го числа: судья Екатерина Танская истребовала доказательства и взяла паузу на целый месяц. По данным amic.ru, суд при этим отказался вызвать на процесс полицейских, которые непосредственно зафиксировали факт нарушения. Кроме того, у них на руках должна находиться видеозапись общения с Вячеславом Новиковым.

Кстати, не факт, что и 17 апреля все сдвинется с мертвой точки. Накануне президиум Верховного Суда РФ в связи с угрозой распространения коронавируса предписал рассматривать только дела безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства. Пока ограничение действует до 10 апреля, но может быть продлено и на более длительный срок.

Новиков занимает должность главы Октябрьского района Барнаула с 2014 года. До этого много лет отработал в системе МВД, дослужившись до генерал-майора. Вячеслав Новиков родился 12 августа 1960 года в селе Новоплотава Хабарского района Алтайского края. Окончил Киевскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности "правоведение". Участвовал в компаниях в Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе. С 2003 года был первым заместителем начальника ГУВД, начальником криминальной милиции ГУВД Алтайского края.