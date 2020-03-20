На текущей неделе было вновь отложено рассмотрение дела главы администрации Октябрьского района Вячеслава Новикова. Чиновника пытаются привлечь к ответственности за отказ выполнить требования сотрудников полиции пройти медосвидетельствование. Причем само правонарушение было зафиксировано еще в конце декабря 2019 года. Глава района может не только заплатить крупный штраф, но и в перспективе расстаться со своей должностью.
Что случилось
По данным amic.ru, 29 декабря 2019 года Вячеслав Новиков на одной из улиц Новоалтайска не справился с управлением Volkswagen Touareg и съехал в кювет. Прибывшие на место сотрудники полиции заподозрили, что чиновник пьян, и попросили его пройти освидетельствование в присутствии понятых. Однако правоохранители получили отказ, как и на последующее предложение пройти ту же процедуру в медучреждении. Как следствие, полицейские составили в отношении главы района протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Если суд сочтет вину Новикова доказанной, он должен будет заплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа, а также лишится права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Не исключено, что подобное решение может поставить крест на дальнейшей карьере Вячеслава Новикова в качестве муниципального служащего.
Судебные заседания, которых нет
Вначале дело было направлено судье участка № 2 Новоалтайска Юлии Шиховой. Материалы в отношении Вячеслава Новикова по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") передали еще в середине января. Тем не менее к рассмотрению Юлия Шихова так и не приступила. Дело откладывали дважды. Первый раз – из-за неявки самого Новикова, второй – из-за дополнительной подготовки сторон к процессу. Как результат, 4 февраля материалы отправили по подсудности – в судебный участок № 8 Центрального района Барнаула. Однако это никак не ускорило рассмотрение.
По закону дело может рассматриваться как по месту совершения правонарушения, так и по месту жительства нарушителя.
Первое заседание было запланировано на 4 марта, но не состоялось. Последнюю попытку предприняли 16-го числа: судья Екатерина Танская истребовала доказательства и взяла паузу на целый месяц. По данным amic.ru, суд при этим отказался вызвать на процесс полицейских, которые непосредственно зафиксировали факт нарушения. Кроме того, у них на руках должна находиться видеозапись общения с Вячеславом Новиковым.
Кстати, не факт, что и 17 апреля все сдвинется с мертвой точки. Накануне президиум Верховного Суда РФ в связи с угрозой распространения коронавируса предписал рассматривать только дела безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства. Пока ограничение действует до 10 апреля, но может быть продлено и на более длительный срок.
Новиков занимает должность главы Октябрьского района Барнаула с 2014 года. До этого много лет отработал в системе МВД, дослужившись до генерал-майора. Вячеслав Новиков родился 12 августа 1960 года в селе Новоплотава Хабарского района Алтайского края. Окончил Киевскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности "правоведение". Участвовал в компаниях в Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе. С 2003 года был первым заместителем начальника ГУВД, начальником криминальной милиции ГУВД Алтайского края.
Комментарии
Вернее - суд не не хочет признавать его виновным... Был бы простой гражданин, уже давно бы ходил пешком, а тут... Тянут время, а потом закроют дело за истечением срока.
вот интересно, неужели так и уйдет от ответственности?
Учить их надо жизни, головой в дерьмо макнуть . Не понял с первого раза ещё макнуть.
Он ведь не только управлял, но и совершил ДТП. К счастью без жертв, но случай иллюстрирует его состояние.
Всем этом дел, многих очень интересует, а будет ли рассматриваться вопрос по судье Танской Екатерине Андреевне, которая собственно и допускает, как сказали бы юристы – «волокиту» в рассмотрении данного дела. Ст. 12.26 КоАП РФ довольно однозначна, какое рассмотрение доказательств, что Новиков В.Г. не отказывался от освидетельствования, а зачем протокол подписывал? Вопрос к квалификационной коллегии судей.
Вот Франку подвезло с командой, сплошные взяточники, дебоширы и алкоголики. Здесь бы уже задуматься, как он сам выглядит в глазах общественности на фоне своих подчиненных. Задуматься, и принять меры…
Простите его за "пасхальные яйца" и "тюльпаны"!!!!
Вот Франку подвезло с командой, сплошные взяточники, дебоширы и алкоголики. Здесь бы уже задуматься, как он сам выглядит в глазах общественности на фоне своих подчиненных. Задуматься, и принять меры…
наказать по полной
и тех людей которые ему отсрочку делают
Научите ездить пенсионера какалкина. Он абсолютно игнорирует ПДД, совершает аварийные ситуации на дороге. Утром в фирсово с дороги съехали три машины из за его обгона через сплошную!!!!
По лицу Франка видно, что не равнодушен к алкоголю. После назначения отпуск, а затем больничный. Он ушел в запой?