Вверх или вниз? Эксперт рассказал, что произойдет с ценами на бензин в Алтайском крае

Цены на бензин в России и Алтайском крае на фоне стремительно дешевеющей нефти останутся прежними. И с дефицитом этого и других видов топлива мы не столкнемся. Напротив, спрос на него может снизиться, и продажи на АЗС региона упадут. Об этом amic.ru сообщил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Все стабильно

Стоимость бензина на автозаправочных станциях региона вряд ли изменится в ближайшие недели. Хотя компании, возможно, и готовы увеличить стоимость, если бы не прямой запрет президента.

"Владимир Путин дал четкое поручение: цены на нефтепродукты должны быть стабильны. Я на 95% уверен, что так и будет. Пока проблемы есть только у нефтяных компаний. Они терпят большие убытки в связи с сокращением поставок нефти на экспорт до 30% и падением цены. Если раньше они продавали за 50-60 долларов за баррель, то сейчас – 25-30 долларов", – говорит Матвейко.

Сегодня частные АЗС края опасаются, что именно они останутся "крайними" в этой ситуации. Нефтяные компании, чтобы компенсировать свои убытки на мировых рынках, могут поднять оптовые цены в России, а розничные цены АЗС изменить не смогут.

"Если же этого не произойдет, рыночные условия будут сохранены, а нефтяные компании поймут, что проблемы не нужны и на топливном рынке, цены не изменятся. Мне кажется, до конца года колебания будут минимальные, не более чем на процент инфляции. Я считаю, что должно быть стабильно. В Минэнерго и ФАС придерживаются такой же точки зрения", – говорит эксперт.

Почему топливо не дешевеет?

В России система ценообразования на нефтепродукты не похожа на модели других стран. Во многих государствах после снижения цен на нефть стоимость бензина также уменьшается через 5-7 дней. У нас все иначе.

"В России в цене нефтепродуктов более 70% – это налоги и акцизы. Поэтому колебания мировых цен на нефть в стране практически никак не оказывают влияния на розничные цены на АЗС. Если повышаются акцизы и налоги, цена идет вверх. А стоимость нефти – это не более 8-9% в цене топлива", – говорит эксперт.

Стоимость газа (метан, пропан) пропорционально связана с падением цены на нефть, однако и этот вид топлива вряд ли подешевеет.

"Конечно, населению бы хотелось, чтобы цены на газ снизилась вместе с ценой на нефть, но мы вряд ли это увидим. Инвестиционные программы газовых и нефтяных компаний уже приняты, им нужно формировать бюджет. Думаю, цены на газ никак не изменятся".

А будет ли дефицит?

Дефицит бензина и других видов топлива вряд ли произойдет, считает Юрий Матвейко. Напротив, есть предпосылки к их избыткам, как сейчас происходит в Европе, во многих странах которой введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

"В Европе, например в Чехии, Италии, Австрии, сейчас работают только аптеки, продуктовые магазины и АЗС. Вузы, школы закрыты, массовые мероприятия отменены. Соответственно, трассы пустые, города пустые, никто никуда не передвигается. На заправках объем продаж упал на 60-70%. И с топливом проблем нет. По разным данным, в марте в Европе отменили более 7 тыс. авиарейсов. Каждый полет – минимум 20 тонн керосина. Сейчас наблюдается избыток этого топлива, и цена на него пошла вниз", – говорит он.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые и производят бензин, дизельное топливо, керосин, в таких условиях могут задуматься о приостановлении своей работы. Но это не так просто, считает Юрий Матвейко.

"Если у нас снизится потребление топлива из-за того, что остановятся крупные предприятия, людям будет некуда ездить, их переведут на удаленный режим работы, все будет закрыто, мы можем увидеть, что часть НПЗ придется остановить свою деятельность из-за переизбытка, нефтепродукты будет некуда поставлять. Однако возможно, что заводы просто перенастроят свою работу, например, сократив производство одних видов нефтепродуктов и увеличив выпуск других. Но переживать, что нам будет нечем заправлять автомобили, думаю, не стоит", – успокоил он.