52 новых случая заражения COVID-19 выявили в России за последние сутки

Еще 52 больных COVID-19 зарегистрировали в России за сутки, сообщил Оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

12 случаев зафиксировали в Москве, по пять – в Московской и Свердловской областях, еще по три зараженных – в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по два – в Тамбовской, Кировской, Воронежской областях и Краснодарском крае, по одному случаю – в Новосибирской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской, Мурманской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, Пермском краях, в Якутии, Чувашии и Ханты-Мансийском АО, а также в Санкт-Петербурге.

Все инфицированные в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Контактировавших с заболевшими отправят на обследование.

Всего количество зараженных коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 199. В Алтайском крае подтвержденных случаев нет.