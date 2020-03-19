Жительницу Барнаула обвиняют в убийстве бывшего возлюбленного

37-летняя жительница Барнаула обвиняется в убийстве своего бывшего возлюбленного, сообщают в пресс-службе СК по региону.

По данным следствия, ранее обвиняемая длительное время встречалась с 32-летним мужчиной, однако из-за постоянных ссор они расстались. Однако мужчина не мог просто так оставить отношения и продолжал искать встречи с бывшей возлюбленной.

Так, в ноябре 2019 года он узнал, что женщина уехала на празднование дня рождения к родственникам в Павловский район. Горожанин приехал туда и присоединился к застолью. Бывшая возлюбленная, не обрадовавшись приезду давнего ухажера, вновь стала выяснять отношения, в ходе чего ударила мужчину ножом в шею, от чего тот скончался на месте.

Обвиняемая вину не признала, утверждая, что действовала в целях самозащиты, а потерпевший сам наткнулся на нож. Однако следователи доказали умышленность злодеяния горожанки. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.