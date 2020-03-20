Своим расплатился за чужое. Бывшего начальника лесничества осудили в Алтайском крае

В Алтайском крае вынесли приговор бывшему начальнику одного из отделов Белокурихинского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Как уже писал amic.ru, начальник, зная, что в природном парке "Предгорье Алтая" запрещено проводить проходные рубки, заключил от имени Минприроды региона договор купли-продажи с КАУ "Алтайлес".

Таким образом, он незаконно разрешил рубки. Ущерб лесному фонду составил более 1,8 млн рублей.

Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий. За счет ареста его имущества ущерб возместили. Кроме того, суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.