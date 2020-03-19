Алтайский край вошел в пятерку лучших по числу откапиталенных трасс

Алтайский край занял пятое место среди российских регионов по количеству капитально отремонтированных дорог, сообщают эксперты проекта ОНФ "Карта убитых дорог".

Отмечается, что в Алтайском крае отремонтировали 262 участка. Регион уступил только Смоленской области (отремонтировали 282 дороги), Краснодарскому краю (323 участка), Ростовской (469) и Московской областям (532). При этом всего в Алтайском крае насчитывалось более тысячи проблемных участков.

Всего же в стране устранили треть проблем на дорогах, о которых автомобилисты сообщали общественникам.

Карту убитых дорог ОНФ запустили в феврале 2017 года. За три с небольшим года российские автомобилисты разместили на ней информацию о более 48 тысячах проблемных участков и локальных дефектов, а также о почти тысяче очагов аварийности.