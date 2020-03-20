Барнаульцы не очень любят скидывать цены на квартиры

Аналитики сервиса "Домофонд" выяснили, в каких городах продавцы жилья готовы идти на уступки покупателям. Для этого специалисты проанализировали, на сколько владельцы квартир снижали первоначальную стоимость объектов в своих объявлениях в течение года.

Барнаульцы оказались в середине рейтинга. Местные продавцы готовы уступить в среднем 6% стоимости квартиры.

Самыми сговорчивыми оказались сочинцы. Там показатель составил 12,6%. А самые неуступчивые продавцы живут в Подольске, где средняя скидка равняется 4,7%.

В среднем по России показатель составил 7,2%. Лишь в девяти городах продавцы квартир готовы скинуть больше.