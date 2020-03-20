Барнаульцы не очень любят скидывать цены на квартиры

Аналитики сервиса "Домофонд" выяснили, в каких городах продавцы жилья готовы идти на уступки покупателям. Для этого специалисты проанализировали, на сколько владельцы квартир снижали первоначальную стоимость объектов в своих объявлениях в течение года.
Барнаульцы оказались в середине рейтинга. Местные продавцы готовы уступить в среднем 6% стоимости квартиры.
Самыми сговорчивыми оказались сочинцы. Там показатель составил 12,6%. А самые неуступчивые продавцы живут в Подольске, где средняя скидка равняется 4,7%.
В среднем по России показатель составил 7,2%. Лишь в девяти городах продавцы квартир готовы скинуть больше.
Комментарии
а, понятно, как настоящий барыга, нужно сделать двойную накрутку а потом скинуть 10%. И будет всем счастье
Регион бедный, поэтому за лишний полтинник зад подставят
Все просто, в Сочи без мешка с деньгами нефиг делать, это уже не город для людей, а поселок закрытого типа для прожигателей бабла
стоимость квадратного метра в Сочи какая? около 100 тыс. а в Барнауле? примерно 50, так почему при этом еще и скидывать должны?