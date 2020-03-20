До +11°С потеплеет в Алтайском крае 20 марта

Теплый день без осадков ожидается 20 марта на территории Алтайского края, информирует региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в крае днем составит от +1°С до +6°С, по югу потеплеет до +11°С. Осадков не ожидается, однако в утренние часы местами будут наблюдаться изморозь и туман. На дорогах ожидается сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с возможными порывами до 18 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +5°С. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость ветра не должна превысить 8 м/с, однако синоптики предупреждают о возможных порывах до 15 м/с.