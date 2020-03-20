Шведская компания IKEA закрывает магазины по всему миру из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе Ingka (материнской компании IKEA).

Известно, что компания полностью закрывает магазины на неопределенный срок в США, Канаде, Германии, Франции, Португалии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании и Индии.

В Австрии торговые точки не будут работать до 23 марта, в Чехии – до 24 марта, в Италии – до 25 марта, в Словакии и Испании – до 29 марта, а в Швейцарии – до 19 апреля.

Магазины в Венгрии останутся открытыми, но время работы будет сокращено.

А вот в России все подразделения Ingka будут работать в обычном режиме, сообщает РИА "Новости".