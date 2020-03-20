Шведская компания IKEA закрывает магазины по всему миру из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе Ingka (материнской компании IKEA).
Известно, что компания полностью закрывает магазины на неопределенный срок в США, Канаде, Германии, Франции, Португалии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании и Индии.
В Австрии торговые точки не будут работать до 23 марта, в Чехии – до 24 марта, в Италии – до 25 марта, в Словакии и Испании – до 29 марта, а в Швейцарии – до 19 апреля.
Магазины в Венгрии останутся открытыми, но время работы будет сокращено.
А вот в России все подразделения Ingka будут работать в обычном режиме, сообщает РИА "Новости".
Комментарии
ПОРЦИЯ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ - тех, о которых писать не утруждаются в отечественных СМИ.
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P.S. Так что есть не только плохие новости. Давайте заботиться друг о друге и оставаться сосредоточенными на безопасности тех, кто наиболее уязвим.
20.03.2020 07:55
CALIBR
ПОРЦИЯ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ - тех, о которых писать не утруждаются в отечественных СМИ.
Власти выгодно держать население под напряжением...