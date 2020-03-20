Диетолог поставила под сомнение пользу подсчета калорий для здорового питания

Диетолог-нутрициолог и фитнес-тренер Арина Скоромная в эфире радио Sputnik рассказала, что для поддержания здорового образа жизни вовсе необязательно пользоваться приложениями для подсчета калорий.

По ее словам, сбалансированное питание и физическая активность куда важнее подсчета каждой калории для достижения хорошей формы и самочувствия.

"Правильное питание – это не ограничение, а полноценность. Пищевые привычки имеют значение. Мы сможем набрать норму необходимых микро- и макронутриентов, всех питательных веществ, если будем есть правильную еду. Предпочтительны простые продукты: овощи, крупы, макароны, мясо, рыба, яйца, сухофрукты, орехи. Если большая часть рациона будет состоять из них, то не будет потребности есть гадости, слишком калорийные продукты, и не надо будет ничего считать", – отметила Арина Скоромная.

Также она добавила, что полностью доверять калькуляторам калорий не стоит, так как результаты подсчетов могут быть очень примерными, а усвоение продуктов обусловлено многими факторами, например, физическими и психологическими.

"Например, при стрессе вырабатывается гормон кортизол. Он препятствует наращиванию мышечной массы и похудению. Человек может этого не знать и продолжать считать калории, но все подсчеты будут заведомо неверны", – заключила диетолог.