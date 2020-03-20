Бийчанин заказал интим за 80 тысяч рублей и стал жертвой обмана

Житель Бийска захотел развеяться и воплотить в жизнь свои сексуальные фантазии, оплатив через интернет прибытие нескольких девушек с низкой социальной ответственностью к себе домой.

Как сообщает "Бийский рабочий", для этого горожанин перевел незнакомому ранее человеку 80 тысяч рублей и принялся ждать, предвкушая разврат. Вот только к нему так никто и не приехал.

Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В полиции уточнили, что это далеко не первый случай в этом году, когда доверчивые жители наукограда теряют деньги в поисках интима. Так, один из бийчан недавно перевел аферистам 9 тысяч рублей, а другой – 10,5 тысячи рублей.