Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом создали в Барнауле

Первое заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Барнауле провел глава города Вячеслав Франк.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в новый орган вошли руководители всех основных служб и структур краевой столицы, включая комитеты администрации, Минздрав, Роспотребнадзор, ГОЧС, а также депутаты Гордумы.

"Необходимо принять все меры, чтобы обезопасить жителей нашего города, наших с вами родителей, детей, – обратился к членам штаба руководитель городской администрации. – Нужно выстроить эффективное взаимодействие всех служб, разработать четкий алгоритм действий в случае обострения ситуации, а также усилить информационную работу".

Он заслушал доклады о мерах, которые предпринимают для сохранения стабильной обстановки. В частности, отменены все массовые детские мероприятия, каникулы у школьников продлятся с 20 марта по 2 апреля, а первые 10 дней после них дети будут учиться дистанционно.

В то же время детсады и учреждения допобразования все еще работают по штатному расписанию, но с усиленными мерами по профилактике и дезинфекции. Об этом рассказал председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.