Мэрия требует снести автосервис в центре Барнаула

Арбитражный суд Алтайского края принял к рассмотрению иск комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула к индивидуальному предпринимателю с требованием снести самовольную постройку, расположенную за границами земельного участка на Партизанской, 43.

Общая площадь земельного участка составляет 900 кв. м, его разрешено использовать для индивидуальной жилой застройки. Раньше там стоял частный дом, но потом его снесли и возвели одноэтажное кирпичное здание автосервиса с различными вспомогательными пристройками.

Если мэрия выиграет суд, здание, вероятно, придется сносить целиком, отмечает "Алтайский портал недвижимости". Заседание намечено на 10 апреля.