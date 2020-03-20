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Мэрия требует снести автосервис в центре Барнаула

, ИА "Амител"
По мнению чиновников, здание возвели незаконно
Фото: 'Алтайский портал недвижимости'

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Арбитражный суд Алтайского края принял к рассмотрению иск комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула к индивидуальному предпринимателю с требованием снести самовольную постройку, расположенную за границами земельного участка на Партизанской, 43.

Общая площадь земельного участка составляет 900 кв. м, его разрешено использовать для индивидуальной жилой застройки. Раньше там стоял частный дом, но потом его снесли и возвели одноэтажное кирпичное здание автосервиса с различными вспомогательными пристройками.

Если мэрия выиграет суд, здание, вероятно, придется сносить целиком, отмечает "Алтайский портал недвижимости". Заседание намечено на 10 апреля.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.03.2020 10:22
- гость -

Когда построили.

20.03.2020 10:29
- гость -

Опять кошмарят бизнес.

20.03.2020 10:33
АБОРИГЕН

Вот государство часто лезет со своей помощью, так не надо помогать просто отстаньте от людей, дайте спокойно и свободно работать.

20.03.2020 10:33
- гость -

Путин вновь приказал не кошмарить бизнес

20.03.2020 10:33
- гость -

оно там лет 15 уже стоит, если не больше

20.03.2020 10:36
- гость -

Ребята там уже черти сколько работают, какие-то деньжата зарабатывают. Отстаньте от них.

20.03.2020 10:42
- гость -

Снести и поставить пивнушку.

20.03.2020 10:46
Гость

А зачем лезть на красную линию. Мы все хотим жить как в Европе, но не хотим жить по законам, а хотим по понятиям. Так что соблюдаем законы и платим огромные штрафы. как в Европе. Может и зарплаты вырастут. Согласен нужно еще не только за шиномонтажки браться, но и за многоквартирные дома и торговые центры которые построены с нарушениями, а не вводить их в эксплуатацию. Парочку снесли бы то следующие застройщики подумали, а вдруг не прокатит и строили как положено. Но у нас власть слаба, только с шиномонтажками может бороться.

20.03.2020 10:56
Олег

Вьезд и выезд на шиномонтажку, расположен прямо через пешеходный переход, а по законодательству РФ, и по ПДД, движение на перекрёстке, задним ходом запрещено! Но, клиенты данной шиномантажки, сдают назад прямо на пешеходный переход, и в тот момент когда там идут люди, дети в школу ходят по этой дороге каждый день. При обращении в ДПС по данным нарушениям на пешеходном переходе. Сотрудник ДПС сообщил, что по этой шиномонтажке уже поднимался вопрос в ведомстве, но Администрация города Барнаула, отклонила все претензии к объекту. Вопрос к Администрации города Барнаула, почему для Вас частный бизнес важнее жизни людей, детей которые ходят каждый день через этот опасный участок, на котором нарушаются правила?

20.03.2020 11:11
альт

они стоят там уже лет 20. платят аренду земли.убирают прилегающую территорию. каждый год красят. магазин запчасти остался один на километр.

20.03.2020 11:17
кенни


20.03.2020 10:46
Гость

Ты новость то внимательней читай,а в ней говорится что земля под строительство ИЖС а не под ремонтные мастерские.
Просто надо сменить вид разрешенного использования, делов то..

20.03.2020 11:21
гость

гость 10:46
Угу, законы они закончены, а у нас тут на чин а ни я).

20.03.2020 11:26
- гость -

Лакомый кусочек

20.03.2020 11:33
- гость -


- гость -
Опять кошмарят бизнес.

Мимо не пройти толком, тут машины плотнячком припаркованы, там уже проезжая.

20.03.2020 11:39
гость

Необходительный участочек?

20.03.2020 11:41
- гость -

Сволочи. Этой шиномонтажке уже много лет. Кому она мешает? Пусть пацаны работают!

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