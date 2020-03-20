Родственник Владимира Путина создает свою политическую партию

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина создает политическую партию на базе движения "Люди дела", сообщает "Коммерсантъ".
Глава попечительского совета Федерации тхэквондо России Роман Путин объявил о намерении выдвинуть от партии список людей, которые будут участвовать в выборах в Госдуму.
Партия будет позиционировать себя как правоконсервативный проект, который защищает права предпринимателей. По словам Романа Путина, "Люди дела" сосредоточатся на снижении налоговой нагрузки для малых предпринимателей, борьбе с монополистами и торговыми сетями, а также на уменьшении ставок по кредитам".
Роман Путин – бывший сотрудник ФСБ. Он уже пробовал себя на госслужбе. В 2012 году он стал советником губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, но в следующем году его уволили. Роман Путин утверждает, что это было местью за разнос, который президент устроил главе сибирского региона на госсобрании.
Политологи выражают сомнение по поводу того, что действия по созданию партии были согласованы с администрацией президента. Во время жарких споров по поводу несменяемости власти и в канун важнейшего голосования по вопросу изменений в Конституцию – это не самое мудрое решение, утверждают специалисты.
Особых перспектив у проекта опрошенные изданием политологи также не нашли – подозрения в кумовстве, вероятно, не добавят благосклонности избирателей, а ниша защитников интересов предпринимателей уже занята несколькими другими партиями, в том числе "Партией Роста", "Партией дела" и партией "Новые люди".
Комментарии
Путя не вечный. А трон нужно кому-то передать. И лучше если он будет из семьи. Скоро будем наблюдать престолонаследие.
20.03.2020 10:02
- гость -
..наблюдать престолонаследие.
НЕ ДО ЖДЁ ТЕСЬ!!!!
переименовывай сразу в партию "люди не-твоего-ума-дела".
20.03.2020 10:02
- гость -
Нет никакого трона и престолонаследия. Есть закон регламентирующий транзит власти, но из него надо исключить "подряд". Всё больше ничего не надо. Закончился срок? Пошел вон!
"Мой дядя, самых честных правил,
Когда не в шутку занемог..."
20.03.2020 10:31
АБОРИГЕН
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так 22 апреля голосуй "ЗА", там есть такая поправка
Жизнь коротка - потерпите немножко
20.03.2020 10:58
ололо
Поправки должны приниматься раздельно или связанными по смыслу группами, так велит закон. Тут всё свалено в одну кучу. Поэтому нет, бочку дёгтя ради ложки мёда жрать не стоит.
Поправку в Конституцию: Передача кормушки по наследству!