Сибирская полиция ищет "красную шапочку"

Полиция Новосибирска ищет подозреваемую в совершении кражи денег с банковской карты. Подробности сообщают в областном ГУ МВД.
К стражам порядка обратился мужчина и рассказал, что рано утром он потерял банковскую карту. Буквально через несколько часов "пластиком" рассчитались за покупки в нескольких магазинах. Таким образом, мужчина лишился почти девяти тысяч рублей.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую. Сейчас ее ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Всех, кто что-либо знает о личности или местонахождении женщины, просят обратиться в полицию. Конфиденциальность гарантируется.
Комментарии
а вот то , что он ее не заблокировал сразу почему про его штраф не пишете??? Ему то тоже ответственность вменяется !
Мужик сам лошара
Чтобы воспользоваться картой банка разве пароль не нужен?
До 1000 р же только вроде списание без пина возможно. Или много раз по 999 рублей было ?
Найти карту с деньгами, я думаю это мечта любой женщины. Ее надо простить, это ее природа.
ну и жмотяра...понять, простить и доплатить