Сибирская полиция ищет "красную шапочку"

Полиция Новосибирска ищет подозреваемую в совершении кражи денег с банковской карты. Подробности сообщают в областном ГУ МВД.

К стражам порядка обратился мужчина и рассказал, что рано утром он потерял банковскую карту. Буквально через несколько часов "пластиком" рассчитались за покупки в нескольких магазинах. Таким образом, мужчина лишился почти девяти тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую. Сейчас ее ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Всех, кто что-либо знает о личности или местонахождении женщины, просят обратиться в полицию. Конфиденциальность гарантируется.