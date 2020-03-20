Виктор Томенко показал, чем занимается вечером после работы

Глава региона Виктор Томенко показал подписчикам в Instagram, куда он направляется после напряженного рабочего дня.
На минутном видеоролике губернатор демонстрирует одно из упражнений, которые он делает в спортзале.
В объектив камеры попало выполнение вертикальной гиперэкстензии с нагрузкой 20 килограммов.
"Нагрузил голову, надо нагрузить немножко и тело", – пояснил Томенко.
Комментаторы оценили хорошую спортивную форму первого лица Алтайского края.
Комментарии
Сразу вспомнился губернатор из сериала "домашний арест". Он на публике тоже спортсмен пробу негде ставить. Но это лично моя ассоциация, не имеющая отношения к нашему.
Семья в Москве. Надо же чем-то заниматься.
Молодец, конечно. Но оценивать губернатора нужно не по его спортивной форме, а по уровню жизни людей. Алтайский край где-то в самом конце списка, так что гордиться нечем, остается дешевый пиар.