Виктор Томенко показал, чем занимается вечером после работы

Глава региона Виктор Томенко показал подписчикам в Instagram, куда он направляется после напряженного рабочего дня.

На минутном видеоролике губернатор демонстрирует одно из упражнений, которые он делает в спортзале.

В объектив камеры попало выполнение вертикальной гиперэкстензии с нагрузкой 20 килограммов.

"Нагрузил голову, надо нагрузить немножко и тело", – пояснил Томенко.

Комментаторы оценили хорошую спортивную форму первого лица Алтайского края.