Ивлеева и Темникова выяснили, у кого из них самый трогательный рот. Видео

Певица Елена Темникова стала очередной гостьей YouTube-шоу ведущей Анастасии Ивлеевой под названием Agentshow Land.

Одна из рубрик называлась "Трогательный рот". По правилам, участницы должны были угадать предмет на ощупь. Если этого сделать не удавалось, они должны были поместить его в рот на десять секунд.

Среди предметов, которые не угадала Ивлеева, оказался бычий пенис. Она предположила, что перед ней жир, свиная или куриная кожа. Ивлеева неприятно удивилась необходимости помещать в рот бычий пенис, однако все же сделала это.

Также среди предметов, которые девушки не смогли угадать, оказались пережеванная жевательная резинка, говяжий мозг, сырой осьминог и секс-игрушка.