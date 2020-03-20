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Ивлеева и Темникова выяснили, у кого из них самый трогательный рот. Видео

, ИА "Амител"
Ивлеева неприятно удивилась
Настя Ивлеева / Фото: youtube.com

Настя Ивлеева / Фото: youtube.com

Певица Елена Темникова стала очередной гостьей YouTube-шоу ведущей Анастасии Ивлеевой под названием Agentshow Land.

Одна из рубрик называлась "Трогательный рот". По правилам, участницы должны были угадать предмет на ощупь. Если этого сделать не удавалось, они должны были поместить его в рот на десять секунд.

Среди предметов, которые не угадала Ивлеева, оказался бычий пенис. Она предположила, что перед ней жир, свиная или куриная кожа. Ивлеева неприятно удивилась необходимости помещать в рот бычий пенис, однако все же сделала это.

Также среди предметов, которые девушки не смогли угадать, оказались пережеванная жевательная резинка, говяжий мозг, сырой осьминог и секс-игрушка.

  

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.03.2020 11:40
- гость -

Зачет тут эта хрень,про этих

20.03.2020 11:49
- гость -

А клиенты как оценивают

20.03.2020 11:51
гость

Амик зачем такие новости??

20.03.2020 12:06
гость

Эти новости для того чтобы обсудить слово - трогательный. Я вот думаю на что похожи эти губы?

20.03.2020 12:14
- гость -

Настюшка брала в рот пенис? Пенис быка???? Жырный пенис быка????? Пенис похожий на куринную кожу?????? Бедная девочка.....(((

20.03.2020 12:17
гость

12:34
Ну это гостя прежде всего заботит свой теннис.

20.03.2020 12:31
- гость -

И люди. которые ЭТО смотрят, называют ТВ зомбоящиком...По количеству откровенного дерьма тырнет значительно выше.

20.03.2020 13:26
месный

20.03.2020 12:31
- гость -

в тынрете можешь найти всё что угодно, по ТВ зомбоящику только то, что кому-то конкретно нужно без выбора

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