Ивлеева и Темникова выяснили, у кого из них самый трогательный рот. Видео

Певица Елена Темникова стала очередной гостьей YouTube-шоу ведущей Анастасии Ивлеевой под названием Agentshow Land.
Одна из рубрик называлась "Трогательный рот". По правилам, участницы должны были угадать предмет на ощупь. Если этого сделать не удавалось, они должны были поместить его в рот на десять секунд.
Среди предметов, которые не угадала Ивлеева, оказался бычий пенис. Она предположила, что перед ней жир, свиная или куриная кожа. Ивлеева неприятно удивилась необходимости помещать в рот бычий пенис, однако все же сделала это.
Также среди предметов, которые девушки не смогли угадать, оказались пережеванная жевательная резинка, говяжий мозг, сырой осьминог и секс-игрушка.
Комментарии
Зачет тут эта хрень,про этих
А клиенты как оценивают
Амик зачем такие новости??
Эти новости для того чтобы обсудить слово - трогательный. Я вот думаю на что похожи эти губы?
Настюшка брала в рот пенис? Пенис быка???? Жырный пенис быка????? Пенис похожий на куринную кожу?????? Бедная девочка.....(((
12:34
Ну это гостя прежде всего заботит свой теннис.
И люди. которые ЭТО смотрят, называют ТВ зомбоящиком...По количеству откровенного дерьма тырнет значительно выше.
20.03.2020 12:31
- гость -
в тынрете можешь найти всё что угодно, по ТВ зомбоящику только то, что кому-то конкретно нужно без выбора