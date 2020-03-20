Клирики назвали богохульством запрет целовать крест из-за коронавируса

Псаломщик храма Пресвятой Троицы Коломны (Щурово) Игорь Тарасов направил членам Священного синода РПЦ письмо, в котором от имени клириков и прихожан осудил меры безопасности, принятые в церквях, чтобы не допустить распространения коронавируса.

"Мы веруем и исповедуем, что в таинствах церкви через видимые действия – прикосновение, помазание, омовение, вкушение, человеку преподается всемощная благодать Духа Святаго, освящающая и укрепляющая всего человека, исцеляющая душевные и телесные недуги", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Тарасов.

Он подчеркнул, что богохульно утверждать, что церковь может стать местом распространения инфекции.

"Мы веруем и исповедуем, что независимо от эпидемиологической обстановки через служебные предметы, используемые при совершении таинств – лжицу, стручец, плат, а также через церковные святыни – Евангелие, крест, иконы, святую воду, освященное масло, – не может передаваться от человека к человеку вирусная инфекция, и обратное утверждение граничит с хулой на Святаго Духа", – заявил псаломщик.

Тарасов констатировал, что клирики и прихожане храма отказались соблюдать запреты, которые они считают оскорбительными.

Примечательно, что в 2016 году Игоря Тарасова на три года внесли в список запрещенных в служении священников в связи "нарушением священнической присяги и самочинными действиями". В 2019 году решение пролонгировали еще на три года.

"Копали под меня четыре года со времени выхода передачи на "Союзе". Постоянно искали в чем уловить, писались убойные рапорты, но долгое время Господь не попускал", – так прокомментировал решение сам Тарасов.

Что именно в его выступлении вызвало недовольство у высших санов, священнослужитель не уточнил.