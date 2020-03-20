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Клирики назвали богохульством запрет целовать крест из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Они направили соответствующее письмо в Синод РПЦ
Фото: vk.com/o.igor1957

Фото: vk.com/o.igor1957

Псаломщик храма Пресвятой Троицы Коломны (Щурово) Игорь Тарасов направил членам Священного синода РПЦ письмо, в котором от имени клириков и прихожан осудил меры безопасности, принятые в церквях, чтобы не допустить распространения коронавируса.

"Мы веруем и исповедуем, что в таинствах церкви через видимые действия – прикосновение, помазание, омовение, вкушение, человеку преподается всемощная благодать Духа Святаго, освящающая и укрепляющая всего человека, исцеляющая душевные и телесные недуги", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Тарасов.

Он подчеркнул, что богохульно утверждать, что церковь может стать местом распространения инфекции.

"Мы веруем и исповедуем, что независимо от эпидемиологической обстановки через служебные предметы, используемые при совершении таинств – лжицу, стручец, плат, а также через церковные святыни – Евангелие, крест, иконы, святую воду, освященное масло, – не может передаваться от человека к человеку вирусная инфекция, и обратное утверждение граничит с хулой на Святаго Духа", – заявил псаломщик.

Тарасов констатировал, что клирики и прихожане храма отказались соблюдать запреты, которые они считают оскорбительными.

Примечательно, что в 2016 году Игоря Тарасова на три года внесли в список запрещенных в служении священников в связи "нарушением священнической присяги и самочинными действиями". В 2019 году решение пролонгировали еще на три года.

"Копали под меня четыре года со времени выхода передачи на "Союзе". Постоянно искали в чем уловить, писались убойные рапорты, но долгое время Господь не попускал", – так прокомментировал решение сам Тарасов.

Что именно в его выступлении вызвало недовольство у высших санов, священнослужитель не уточнил.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.03.2020 11:53
- гость -

Да пусть хоть зацелуются. Чем больше верующих, тем меньше верующих.

20.03.2020 11:59
- гость -

Пусть целуют.

20.03.2020 11:59
- гость -

пущай лобызают

20.03.2020 12:20
- гость -

Пусть целуют.
Вот если они после этого там в своей церкви самоизолируются, то пусть хоть что делают, а то ведь нет - пойдут в светские места. А если кто болеет?

20.03.2020 12:30
месный

Вот пусть все эти целователи потом за пределы церкви не выходят пока карантин не кнчится!

20.03.2020 12:33
Жоржик

Мде, ну и дурдом.... Закрылись бы там там и хоть уцеловались бы все. Чтоб не вылазили только наружу других не заражали.

20.03.2020 13:41
Ку

Рука, как говорится, лицо...

20.03.2020 13:43
- гость -

20.03.2020 12:33
Жоржик

Такие меры им надо применять не только во время короновирусной эпидемии, а вообще всегда

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