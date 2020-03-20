"Теперь можно ходить на занятия без лифчика": студенты о дистанционном обучении

Коронавирус пришел в Россию и, по последним данным, количество зараженных достигло 200 человек. По всей стране вводятся ограничительные меры, компании переводят работников на удаленную работу, а учащихся – на дистанционное обучение. Многие студенты восприняли это как вид каникул, однако столкнулись с тем, что и на "дистанционке" тоже надо учиться, и даже больше. Впрочем, и плюсы у такой формы обучения нашлись.

дистанционка мне напоминает мой 11 класс когда я целыми днями за компом решаю егэ и на столе горы посуды — поли& (@polinavaa_) March 18, 2020

думаю о том, что теперь можно ходить на занятия без лифчика. спасибо дистанционка. — m. elite spoilers. (@flawsey_) March 18, 2020

Очное обучение: приходишь на пары, отсиживаешь часика три-четыре — всё, молодец, свободен.

Дистанционка: сюда реферат напиши, туда доклад сделай, здесь пары по скайпу.



Что-то мне не нравится этот ваш карантин🤔 — Barbara Vido (@barbara_vido) March 19, 2020

На случай, если вы думаете, что дистанционка — это круто))) pic.twitter.com/60uDyup95c — ellerch_ (@benxybenx18) March 19, 2020

Когда ваш класс перевели на дистанционное обучение и вы начинаете показывать друг другу свою семью, которая дома pic.twitter.com/iXldkVXY1n — Твои Мужики || TM COMICS (@tvoyi_muziki) March 19, 2020

Как будущий препод, если вся эта дистанционка не утихнет, я буду проводить трансляции уроков на порнхабе, я всё сказал. — passcha (@LenBlatt) March 19, 2020

Верните меня в универ. Мне не нравится эта дистанционка. Это слишком много работы. — 云彩 (@yuuun_cai) March 16, 2020

дистанционка с творческими вузами не прокатит ибо представьте ситуацию натурщик голый позирует по скайпу десятерым людям это уже не живопись это вебкам — Сәке Печалина (@sashapechalina) March 12, 2020

В потрясающее время живем, посоны!

ДГТУ сейчас стримит на твиче лекцию по программированию в локе Minecraft'а. Дистанционка каеф! https://t.co/IvnmGZT3qd pic.twitter.com/OmohHgPQ2F — Lit (@LilyLit_) March 18, 2020

препод: мы будем проводить пары по скайпу



я вспоминая что записана как kartoshkaseksi98: у меня нет скайпа — шмидт 2.0 (@echeneidaee) March 18, 2020