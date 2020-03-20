"Теперь можно ходить на занятия без лифчика": студенты о дистанционном обучении

Коронавирус пришел в Россию и, по последним данным, количество зараженных достигло 200 человек. По всей стране вводятся ограничительные меры, компании переводят работников на удаленную работу, а учащихся – на дистанционное обучение. Многие студенты восприняли это как вид каникул, однако столкнулись с тем, что и на "дистанционке" тоже надо учиться, и даже больше. Впрочем, и плюсы у такой формы обучения нашлись.
дистанционка мне напоминает мой 11 класс когда я целыми днями за компом решаю егэ и на столе горы посуды— поли& (@polinavaa_) March 18, 2020
думаю о том, что теперь можно ходить на занятия без лифчика. спасибо дистанционка.— m. elite spoilers. (@flawsey_) March 18, 2020
Все школьники и студенты благодарят меня.#коронавирус #карантин #корона #мир #COVID2019 #универ #студент pic.twitter.com/h1pWGy7QoR— Covid-19 (@NWtl8uZt6I9gbyJ) March 19, 2020
Очное обучение: приходишь на пары, отсиживаешь часика три-четыре — всё, молодец, свободен.— Barbara Vido (@barbara_vido) March 19, 2020
Дистанционка: сюда реферат напиши, туда доклад сделай, здесь пары по скайпу.
Что-то мне не нравится этот ваш карантин🤔
На случай, если вы думаете, что дистанционка — это круто))) pic.twitter.com/60uDyup95c— ellerch_ (@benxybenx18) March 19, 2020
Когда ваш класс перевели на дистанционное обучение и вы начинаете показывать друг другу свою семью, которая дома pic.twitter.com/iXldkVXY1n— Твои Мужики || TM COMICS (@tvoyi_muziki) March 19, 2020
Как будущий препод, если вся эта дистанционка не утихнет, я буду проводить трансляции уроков на порнхабе, я всё сказал.— passcha (@LenBlatt) March 19, 2020
Верните меня в универ. Мне не нравится эта дистанционка. Это слишком много работы.— 云彩 (@yuuun_cai) March 16, 2020
дистанционка с творческими вузами не прокатит ибо представьте ситуацию натурщик голый позирует по скайпу десятерым людям это уже не живопись это вебкам— Сәке Печалина (@sashapechalina) March 12, 2020
В потрясающее время живем, посоны!— Lit (@LilyLit_) March 18, 2020
ДГТУ сейчас стримит на твиче лекцию по программированию в локе Minecraft'а. Дистанционка каеф! https://t.co/IvnmGZT3qd pic.twitter.com/OmohHgPQ2F
препод: мы будем проводить пары по скайпу— шмидт 2.0 (@echeneidaee) March 18, 2020
я вспоминая что записана как kartoshkaseksi98: у меня нет скайпа
Как проходит физкультура на дистанционном обучении в одном из универов— Годзилла и кадило (@lana_del_andray) March 19, 2020
Я чот не могу совсем pic.twitter.com/fIATGGJygW
Комментарии
Распоряжение по АлтГУ только что пришло - с понедельника 23.03 до 12.04 (с возможным продлением) все срочным образом организовать и осуществлять в дистанте!
Так что АлтГУ - теперь тоже "как все" )