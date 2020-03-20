"Пожарные бегом бежали". Улица в Барнауле стала непроходимой

Фото: Марина Морозова / vk.com/barneos22

Жители улицы Фурманова пожаловалось на завалы тающего снега на дороге, из-за чего по ней не может проехать даже пожарная техника, сообщается в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"К нам даже не может проехать спецтехника. Застряла скорая помощь, и врачи были вынуждены идти пешком к пациенту, – рассказала горожанка Марина Морозова. – Два дня назад на улице Фурманова был пожар. Пожарная машина также застряла. Пожарные бегом бежали, чтобы помочь людям".

По ее словам, жильцам домов на улице приходится обувать резиновые сапоги, несмотря на то, что погода все еще слишком холодная для такой обуви. В противном случае, слишком велик риск провалиться и добраться до дома с насквозь мокрыми ногами.

Обращения в управляющую компанию и попытки самостоятельно нанять технику не дали результатов – у пенсионеров, владеющих многими домами на Фурманова, просто не хватило средств, утверждает Морозова.