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"Пожарные бегом бежали". Улица в Барнауле стала непроходимой

, ИА "Амител"
Местные жители жалуются на отсутствие проезда из-за завалов снега

Фото: Марина Морозова / vk.com/barneos22

Жители улицы Фурманова пожаловалось на завалы тающего снега на дороге, из-за чего по ней не может проехать даже пожарная техника, сообщается в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"К нам даже не может проехать спецтехника. Застряла скорая помощь, и врачи были вынуждены идти пешком к пациенту, – рассказала горожанка Марина Морозова. – Два дня назад на улице Фурманова был пожар. Пожарная машина также застряла. Пожарные бегом бежали, чтобы помочь людям".

По ее словам, жильцам домов на улице приходится обувать резиновые сапоги, несмотря на то, что погода все еще слишком холодная для такой обуви. В противном случае, слишком велик риск провалиться и добраться до дома с насквозь мокрыми ногами.

Обращения в управляющую компанию и попытки самостоятельно нанять технику не дали результатов – у пенсионеров, владеющих многими домами на Фурманова, просто не хватило средств, утверждает Морозова.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.03.2020 12:56
- гость -

Вирусы виной

20.03.2020 13:13
- гость -

Нежные какие нашлись. Вон в Змеиногорске бабку на ковер и ковер по снегу до машины скорой помощи. А то совсем тут в своих столицах зажрались....

20.03.2020 13:29
- гость -

мы скинулись улицей нам почистили, а если ждать так и сгоришь нафиг

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