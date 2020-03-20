Второй случай заболевания коронавирусом выявили в соседнем с Алтайским краем регионе

Второй случай заболевания коронавирусом официально подтвердили в Новосибирской области. Инфекцию нашли у жительницы областного центра, вернувшейся 8 марта из Италии. Сейчас женщина находится дома под наблюдением врачей, сообщает "Тайга.Инфо".
Как уже писал amic.ru, ранее вирус обнаружили у другой жительницы Новосибирска, которая прибыла в Толмачево 15 марта из Парижа.
По официальным данным, в Алтайском крае зараженных коронавирусом нет. В России на данный момент зафиксировали более 200 случаев заболевания. По состоянию на 20 марта во всем мире заразились коронавирусом более 245 тысяч человек. Из них свыше 10 тысяч умерли, около 89 тысяч излечились.
Комментарии
Что,уже с подтверждённым коронавирусом уже не везут в больницу? Можно дома сидеть и иногда за хлебушком выходить?
она с 8 марта уже пол города успела заразить, а там и к нам навезли уже
Рассказали уже про нее: симптомов не было. Взяли анализ в Шереметьево только потому, что прилетела из Италии. С мужем. У мужа тоже взяли анализ. Первый анализ женщины подтвердил наличие вируса. Взяли повторно. Тоже положительный. Симптомов так и не появилось. У мужа ни симптомов, ни вируса в крови. Сидят дома.
Успокойтесь
20.03.2020 12:33
- гость
Ещё раз: коронавирус у нас уже лечат на дому?
>20.03.2020 12:33
а чего успокаиваться-то? наличие симптомов на возможность заразить не влияет
20.03.2020 12:38
- гость -
Верно, она сама может и не болеть, но распространять вокруг себя заразу может легко.
- гость -
20.03.2020 12:38
- гость -
Верно, она сама может и не болеть, но распространять вокруг себя заразу может легко.
Видимо, не очень легко. У мужа нет вируса
Трамп назвал виновника пандемии коронавируса Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
Президент США Дональд Трамп обвинил власти КНР в несвоевременной реакции на появление нового коронавируса.
В ходе пресс-конференции в Белом дома Трамп заявил, что пандемию можно было предотвратить, если бы китайские власти своевременно проинформировали мировую общественность о новом вирусе.
«Было бы гораздо лучше, если бы мы знали об этом на несколько месяцев раньше. Он (вирус) мог бы быть удержан в том районе Китая, где он появился. Определенно, мир платит большую цену за то, что они (КНР) сделали», — приводит РИА «Новости» слова главы Белого дома.
Италия обогнала КНР по числу смертей от коронавируса
Он также усомнился в правдивости сообщений из Китая относительно отсутствия новых случаев заражения в стране за сутки.
«Что касается того, что они публикуют сейчас, кто знает, я надеюсь, что это правда», — заявил Трамп.
Ранее в четверг Совет по национальной безопасности администрации президента США раскритиковал власти КНР, фактически обвинив их в сокрытии данных о вспышке, подавлении попыток врачей и журналистов сообщить об опасном вирусе.
Как ранее сообщал «Рамблер», 6 февраля в Ухане от коронавируса скончался 34-летний врач-офтальмолог Ли Вэньлян. Он был одним из первых, кто поднял тревогу из-за вспышки новой инфекции. В конце декабря он сообщил своим коллегам, что в уханьской больнице находятся семь пациентов с вирусной инфекцией, напоминающей атипичную пневмонию.
В тот же день чиновники из управления здравоохранения Уханя вызвали доктора, требуя рассказать, почему он поделился информацией, а три дня спустя полиция заставила его подписать заявление о том, что информация представляла собой ложные слухи. Об этом сообщает "Рамблер".
20.03.2020 12:33
- гость -
вы уверены, что прям дома сидят и ни с кем не общаются? в магазин по-любому ходят или кто-то же им еду носит, так что давно могли других заразить, плюс тех с кем летели, с кем общались пока не подтвердился диагноз, всех нашли и проверили? сомневаюсь
20.03.2020 12:46
- гость -
- гость -
20.03.2020 12:38
- гость -
Верно, она сама может и не болеть, но распространять вокруг себя заразу может легко.
Видимо, не очень легко. У мужа нет вируса
Ну и что, что у мужа нет вируса. Даже гриппом заболевают не все коллеги, находящиеся в одном кабинете, если кто-то принес. Не замечали?
ААААА Мы все... ,хотя нет, вы все умрёте))))))))
Да, смешной карантин у заболевших, как пишут, смертельно опасной болезнью. Дают честное слово никуда не ходить
20.03.2020 12:33
- гость
Ещё раз: коронавирус у нас уже лечат на дому?
Ну вообще-то да. Зачем занимать койко-места людьми, у которых, возможно, даже симтпомов нет либо они не сильнее обычного сезонного ОРВИ?
20.03.2020 12:56
- гость -
ААААА Мы все... ,хотя нет, вы все умрёте))))))))
Это у вас заклинание такое, мантра от реального испуга. Боитесь за себя, поэтому с шуточками(((
А люди пишут об опасности, чтобы все не забывали о мерах предосторожности и берегли себя и близких. Ничего плохого в этом не вижу.
20.03.2020 13:04
Гость гостевич
Оставьте ваш адрес.В случае появления инфицированных в Барнауле,будем направлять к вам.
(Только в наших,городских больницах, почему-то уже готовят места?)
На «Дожде» показывали видоинтервью с Павлом Стеценко, врачом из Нидерландов. Он рассказывал, что у него и его второй половины обнаружен вирус, симптомы легкой простуды. Партнеры находятся дома в самоизоляции. Ничем не лечатся, так как лекарств не существует. По словам зараженного доктора, коварство болезни в том, что через несколько дней развития может возникнуть пневмония и прочие осложнения. Поэтому сидят и ждут, что будет дальше.
Штука в том, что если вы молоды и у вас все олрайт с иммунитетом, то вы этот вирус никак не заметите.
Это обычный грипп и орви.
Проблемы будут у тех кого вы заразили, старики, люди со слабым иммунитетом.
Опять же. Я так понял что антитела организм к нему не вырабатывает, т.е у каждого кто его подцепил, но чувствует себя нормально сейчас, не факт что не загнётся лет через 20-30.
И уж коли ведём речь о потенциальных ЧС и карантине, то первых кого следовало взять под колпак - это любителей ездить на дешёвые Азиатские курорты и шопиться в европе.
Только в наших,городских больницах, почему-то уже готовят места?)
Ну, видимо, для тех, у кого осложнения начнутся. Паникеров больше, чем заболевших) купите риса с гречкой и сидите дома, точно не заразитесь.
Есть и такие мнения:
Мужчины, которые перенесли новый коронавирус, должны обратиться к врачу, чтобы выяснить, могло ли это оказать влияние на их фертильность. К такому выводу пришли врачи центра репродуктивной медицины в больнице Тунцзи в Ухане. Эксперты отмечают, что инфекция способна повредить мужскую репродуктивную систему, так как новый коронавирус генетически похож на вирус, вызывающий Sars (тяжелый острый респираторный синдром).
И Covid-19, и Sars проникают в клетки путем объединения с ферментом Ace2, который в больших количествах присутствует в яичках, а также в других органах, таких как почки и сердце. Инфекция может привести к «нарушению иммунного гомеостаза в яичках», что спровоцирует воспалительный процесс, который, в свою очередь, снизит количество сперматозоидов у мужчины. А это может привести к бесплодию.
Ци Гуанчун, андролог из больницы интегрированной традиционной китайской и западной медицины Юэяна в Шанхае, отмечает тот факт, что вирусные инфекции нередко вызывают проблемы с мужской репродуктивной системой.
Тем, кто заразился новым вирусом и планирует отцовство, я бы посоветовал пройти тест на фертильность, — говорит доктор.
Врачи центра репродуктивной медицины в больнице Тунцзи в Ухане подчеркивают, пока у них нет доказательств того, что Covid-19 может повредить мужскую репродуктивную систему. Однако советуют излечившимся от болезни мужчинам не исключать этот риск.
Если со всех инфицированных брать честное слово, что они никого не заразят и отпускать домой, то скоро заразятся все
Хорошо, что пока нет заболевших в АК, наше население запаслось всем необходимым для автономной жизни и может хотя бы частично самоизолироваться. Во всяком случае, это гораздо разумнее, чем кричать "да мне по фиг короновирус, обычное ОРВИ"
20.03.2020 13:25
- гость -
А вот это никак не гарантия,что меня уже не заразили "тупоголовые" туристы.
Они о себе-то не беспокоятся,зачем им посторонние?
20.03.2020 13:04
Гость гостевич
Оставьте ваш адрес.В случае появления инфицированных в Барнауле,будем направлять к вам.
(Только в наших,городских больницах, почему-то уже готовят места?)
Места готовят для тех, кому понадобится реальная помощь в результате осложнений. Почитайте памятку на сайте Минздрава Алтайского края, там всё по делу написано