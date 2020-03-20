Второй случай заболевания коронавирусом выявили в соседнем с Алтайским краем регионе

Второй случай заболевания коронавирусом официально подтвердили в Новосибирской области. Инфекцию нашли у жительницы областного центра, вернувшейся 8 марта из Италии. Сейчас женщина находится дома под наблюдением врачей, сообщает "Тайга.Инфо".

Как уже писал amic.ru, ранее вирус обнаружили у другой жительницы Новосибирска, которая прибыла в Толмачево 15 марта из Парижа.

По официальным данным, в Алтайском крае зараженных коронавирусом нет. В России на данный момент зафиксировали более 200 случаев заболевания. По состоянию на 20 марта во всем мире заразились коронавирусом более 245 тысяч человек. Из них свыше 10 тысяч умерли, около 89 тысяч излечились.