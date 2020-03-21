Все замерло. На фоне коронавируса туристы присматриваются к российским курортам

Спрос к Алтаю и российским курортам стал чуть более активным. Хотя в последние две-три недели люди заняли выжидательную позицию и решили пока не покупать путевки, рассказали amic.ru турагенты. Что будет с летним сезоном и как изменятся цены на отдых – об этом мы решили поговорить с экспертами туротрасли.

В ожидании

Ситуация с коронавирусом поставила под вопрос отдых российских туристов. Страны закрывают границы, авиакомпании отменяют рейсы, а туроператоры аннулируют туры. На фоне этого россияне присматриваются к отечественным курортам, в том числе к Алтаю.

"Есть предположения, что в этом году возможно повторение сценария 2016 года – определенный всплеск интереса к отдыху в России. Но все же в настоящий момент тенденция такова: многие отложили решение вопроса по поводу своих отпусков на чуть более поздний период, все выжидают, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции", – отметила Наталья Гордеева, руководитель фирмы "Алтайтурист".

Интерес есть, но об активном бронировании речи не идет. Туристы лишь присматриваются к направлениям, но покупать путевки не спешат. Все же эпидситуация и в России каждый день меняется. "Понятно, что сейчас многие переживают, будет ли ограничено движение по Российской Федерации. И выжидательная позиция здесь вполне оправданна", – отметила Наталья Гордеева.

"Сказать, что все наши туристы, которые планировали полететь отдыхать за границу, начали резко спрашивать путевки в Сочи или Крым, я пока не могу. Те, у кого отдых нескоро, пока решили понаблюдать за ситуацией, а потом уже решать. Те туристы, которые планировали отдохнуть сейчас, выбирают Алтай, санаторный отдых. Так что пока резкой переориентации интересов не наблюдается", – отметила Наталья Белоусова, руководитель турагентства "Охота".

Масла в огонь подливает и падение курса рубля, из-за которого подрастут цены на путевки. По словам агентов, не почувствовать на себе подорожание отдыха будет сложно. Ведь как ни крути, дороже станут и продукты питания, и многие товары, на фоне чего сдерживать цены туркомплексам на старом уровне будет трудно. По словам агентов, пока что цены на летние путевки на российские курорты остались примерно такими же как и были до падения рубля.

В целом турагенты отмечают, что если эпидситуация не ухудшится, то летний период на Алтае пройдет спокойно. Единственное, маловероятно, что зарубежные туристы в этом году к нам приедут. Этот сегмент просядет серьезно, предполагают турагенты.

А что с заграницей?

А вот здесь все непросто. Многие турагенты в беседе с amic.ru даже отказались комментировать происходящее из-за постоянно изменяющейся ситуации. По данным на 19 марта, уже более 40 стран запретили въезд, отменили выдачу виз и авиасообщения или ввели карантин для туристов. И откроются ли они к лету – неизвестно.

Популярная у наших туристов Турция для россиян не закрыта (по данным на 19 марта). Летние программы туроператоров, с вылетом из Барнаула и Новосибирска, активно продавались еще с ноября. И в настоящий момент туроператоры не отказываются от летних планов, так как надеются, что ситуация будет разворачиваться в лучшую сторону во всех странах мира и лето пройдет в штатном режиме.

Традиционно первые чартеры в Турцию ставили уже в апреле, и сибиряки охотно летели туда на майские праздники. В этот раз многие туроператоры предлагает перебронировать путевки и перенести свой отдых на летние месяцы. Причем цены, по словам агентов, на зарубежные направления достаточно демократичные. Даже с учетом поднятия курса валют.

"Март-апрель покажет, как отреагирует рынок дальше. Пока все замерло, в основном поступают предварительные запросы", – отметила Наталья Гордеева.

Что делать, если купил путевки, а страны закрылись

С такой ситуацией столкнулись многие, кто планировал поехать отдыхать весной. В сложившейся ситуации можно попросить туроператора заменить направление на другое, не меняя сроков запланированного отпуска; перенести сроки путешествия на удобные даты в течение года, сохранив деньги у туроператора; принять иные решения, говорят в Ростуризме. До тех пор, пока действуют ограничения, страны, отели и туристическая инфраструктура закрыты на карантин, отдохнуть за границей не получится. Эта проблема временная, как только угроза безопасности исчезнет, можно будет отправиться в желаемый отпуск.