Еще один покровитель. Директора вечерней школы на Алтае осудят за получение взяток

Директор вечерней школы Шипуновского района предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Подробности сообщают в пресс-службе алтайского Следственного комитета.

Установлено, что с 2014 по 2019 год руководитель получал деньги от главного бухгалтера и заведующих филиалами школы. Взамен мужчина оказывал общее покровительство подчиненным, закрывал глаза на их проступки, не увольнял и не понижал в должности.

Всего руководитель успел получить 800 тысяч рублей, пока его не задержали сотрудники полиции. Свою вину мужчина признал полностью. Расследование завершилось. Дело направили в суд.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Барнауле по подозрению в получении от предпринимателя почти трех миллионов рублей задержали заместителя главы администрации Барнаула Сергея Демина. Всего чиновнику обещали 15 миллионов. За эти деньги он должен был оказывать общее покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой".