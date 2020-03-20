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Клещей в Алтайском крае будет много

, ИА "Амител"
Жителям региона рекомендуют провести вакцинацию
В этом году ожидается высокая численность кровососущих / Фото: pixabay.com

В этом году ожидается высокая численность кровососущих / Фото: pixabay.com

Сезон активности клещей в Алтайском крае приближается и поэтому следует пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, напомнили населению в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Так, в прошлом сезоне на территории региона зафиксировано 27 случаев этого заболевания. В числе заразившихся – пятеро детей. Ни один из них не был привит.

Всего же в 2019 году на территории Алтайского края с присасыванием клещей к медикам обратились свыше 12 тысяч человек, из них около 4 тысяч детей в возрасте до 14 лет. При этом 55% из них – это жители городов.

В ведомстве уточнили, что в этом году ожидается высокая численность кровососущих.

"Находясь на природе, необходимо помнить, что излюбленными местами обитания клещей являются солнечные участки с высоким травостоем, а также участки вдоль лесных тропинок, – пояснили специалисты Роспотребнадзора. – Клещи заселяют редкие кустарниковые заросли, опушки, полянки, вырубки леса, заросли сухой травы".

В ведомстве напоминают, что сейчас проводится вторая прививка вакцинального комплекса против клещевого энцефалита и ревакцинация, которые в соответствии с инструкцией по применению вакцины возможно проводить и в период активности клещей (в весенне-летние месяцы). Две недели после этого запрещено посещать места, где возможен контакт с клещами.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.03.2020 14:01
- гость -

Так-то должны вакцинировать бесплатно во всех поликлиниках. По обычному полису.

20.03.2020 14:29
- гость -

20.03.2020 14:01
- гость -
Что значит бесплатно?! Зря что ли оптимизацию проводили? Вы что за древний мамонт такой, что такие вопросы задаете. 800рэ на каждого члена семьи, малышам даже лейкопластырь с картинкой машинкой или цветочком наклеят, и конфетку дадут.

20.03.2020 14:46
- гость -

20.03.2020 14:29
- гость -

Вы о какой оптимизации? При СССР вообще никого не вакцинировали от клещей.

20.03.2020 14:52
Ведмедь

Самое главное это то что на диких животных (и на большую часть домашних животных) а также на людей проживших всю свою жизнь в лесу клещевые болезни не действуют. Именно природа а не вакцина может предоставить 100%-ный иммунитет.
Но риск заболеть клещевым энцефалитом в любом случае несоизмерим с тем как неосмотрительно и непредвзято мы взамен на вакцины откармливаем халявными деньгами их производителей. И само собой страховщиков.

20.03.2020 14:55
- гость -

При СССР вообще никого не вакцинировали от клещей.

Вот что буровить!!! По крайне мере в Горный детей без прививок не пускали,
если шли группой от школы. И прям в школе местный( не путать с здешним месным)
делал прививки.

20.03.2020 14:57
- гость -

20.03.2020 14:52
Ведмедь
также на людей проживших всю свою жизнь в лесу клещевые болезни не действуют

Если б не действовали, то из деревень бы больных не привозили.
Только у части населения есть иммунитет.

20.03.2020 14:58
- гость -

И короновируса. И животноводство!

20.03.2020 15:08
- гость -

20.03.2020 14:55
- гость -

Горный - это горный.
А в городах, деревнях кому-нибудь делали? Точно помню, что нет.

20.03.2020 15:21
- гость -

20.03.2020 15:08
- гость - Если вы городской диванный эксперт то вам конечно же прививка не нужна, такие больше любят страховку покупать за 200 рублей, на всякий случай. Уж не знаю чем они руководствуются, но это факт.

20.03.2020 15:24
Ведмедь

14:57
Я же написал что иммунитет вырабатывается у тех кто живет в природе а не в населенном пункте. Первым вакцинам (от оспы) уже более 200 лет и с тех пор размножившиеся люди стали уже не такими здоровыми какими были наши предки. По ка что все человечество держится только за счет раздувшейся от гордости медицины. В природе есть многое с чем можно сравнивать процессы происходящие в нашем обществе. Мне сразу приходит на ум Spinochordodes tellinii который паразитирует очень умно и умело. Так вот мы - это насекомые а наша медицина действует на нас аналогично паразиту Spinochordodes tellinii. Мы без участия Греты Тунберг погрузимся в каменный век если медицина даст слабину и перестанет подкачивать нас все новыми лекарствами и вакцинами. Но мы же сами спонсируем эту самую медицину. И никто в нашей стране даже и не сомневается что медикам и ученым нужно давать все новые льготы и преференции.

20.03.2020 15:25
- гость -

20.03.2020 14:46
- гость -
Вы о какой оптимизации? При СССР вообще никого не вакцинировали от клещей.

Закончил школу в 1984 в Барнауле. Делали в школе бесплатно всем желающим.

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