Клещей в Алтайском крае будет много

Сезон активности клещей в Алтайском крае приближается и поэтому следует пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, напомнили населению в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Так, в прошлом сезоне на территории региона зафиксировано 27 случаев этого заболевания. В числе заразившихся – пятеро детей. Ни один из них не был привит.

Всего же в 2019 году на территории Алтайского края с присасыванием клещей к медикам обратились свыше 12 тысяч человек, из них около 4 тысяч детей в возрасте до 14 лет. При этом 55% из них – это жители городов.

В ведомстве уточнили, что в этом году ожидается высокая численность кровососущих.

"Находясь на природе, необходимо помнить, что излюбленными местами обитания клещей являются солнечные участки с высоким травостоем, а также участки вдоль лесных тропинок, – пояснили специалисты Роспотребнадзора. – Клещи заселяют редкие кустарниковые заросли, опушки, полянки, вырубки леса, заросли сухой травы".

В ведомстве напоминают, что сейчас проводится вторая прививка вакцинального комплекса против клещевого энцефалита и ревакцинация, которые в соответствии с инструкцией по применению вакцины возможно проводить и в период активности клещей (в весенне-летние месяцы). Две недели после этого запрещено посещать места, где возможен контакт с клещами.