"Макароновирус". Барнаульский комментатор "Матч ТВ" спел песню о коронавирусе

Комментатор телеканала "Матч ТВ", уроженец Барнаула Михаил Меламед на фоне паники по поводу коронавируса и ажиотажа с покупкой продуктов спел песню под названием "Макароновирус" и выложил ее на своей странице в Instagram.

В песне, исполненной на мотив "Есть только миг", Меламед высмеял тех, кто скупает гречку и туалетную бумагу.

Как уже сообщал amic.ru, ранее по этому же поводу высказался барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков. По словам спортсмена, быть настороже, несомненно, нужно, но доводить ситуацию до абсурда тоже не стоит.

По официальным данным, в Алтайском крае зараженных коронавирусом нет. В России на данный момент зафиксировали более 200 случаев заболевания. По состоянию на 20 марта во всем мире заразились коронавирусом более 245 тысяч человек. Из них свыше 10 тысяч умерли, около 89 тысяч излечились.