"Леруа Мерлен" нам не конкурент". Почему сеть домашнего уюта Dommer заходит в Барнаул?

Уже в апреле красноярская сеть "Комплекс домашних решений Dommer" откроет в Барнауле первый магазин. Он заработает в ТЦ на Павловском тракте, который компания построила в 2013 году и все это время сдавала в аренду гипермаркету "Аксиома". Почему сеть решила открыть собственный проект, что нового она принесет и почему не боится конкуренции, amic.ru рассказала заместитель директора по арендным отношениям управляющей компании Dommer Елена Тютимова.

– Почему вы решили открыть магазин именно в Барнауле? Ведь есть и другие, более крупные сибирские города?

– Это наш плановый и долгожданный шаг. До 2014 у компании было три направления: розничная и оптовая продажа строительных и отделочных материалов, а также девелопмент. Мы строили торговые центры для собственного розничного направления. В 2011 году компания открыла гипермаркет домашнего уюта в Красноярске. Это был новый формат для города, где в то время работали только небольшие магазины. Уже тогда мы планировали открыть аналогичные объекты в других городах Сибири. Но нам было важно развиваться не на арендных площадях, а на собственных, и в 2013 году мы построили в Барнауле на Павловском тракте, 166, торговый центр. Этот объект принадлежит нам, он спроектирован под наши запросы и аналогичен тому, что сейчас работает в Красноярске.

– Почему же вы ушли от формата гипермаркета?​

– Начался длительный кризис, налоговые обязательства ужесточились, ставки по кредитам выросли. Тогда же в регионы Сибири вышел мировой гигант "Леруа Мерлен", который изменил ситуацию на рынке строительных и отделочных материалов. Это отразилось и на нашей компании.

В результате мы убрали розничное направление по продаже строительных и отделочных материалов, оставив только оптовое. Компания стала развиваться и в другой области – управлении собственной недвижимостью. Мы решили развивать концептуальные торговые центры. Флагманом стал проект в городе Красноярске – "Комплекс домашних решений Dommer". Это ТЦ, специализирующийся на товарах для дома, дизайне, декоре интерьера. Якорным арендатором стал гипермаркет бытовой техники и электроники "МедиаМаркт", торговую галерею сформировали российские и иностранные бренды товаров для обустройства дома: "Интерьерная лавка", "Аскона", "DMI Дятьково", "Шатура", "Миассмебель", Grad Carpets, "Магия света", "Декорация", Estet, ProfilDoors.

В конце 2013 года компания закончила строительство торгового центра в Барнауле. И мы получили предложение от местного предпринимателя по аренде этого объекта под собственную сеть "Аксиома", которая и занимала его до 2019 года.

– Но после ухода "Аксиомы" вы не сдали ТЦ в аренду, а решили зайти с собственным проектом?

– За пять лет работы в Красноярске новая концепция Dommer хорошо себя зарекомендовала, ТЦ нравится горожанам. И мы начали думать о расширении. Но, опять же, продвигать проекты считаем целесообразно только на собственных площадях. Мы знаем о перспективах и особенностях Новосибирска. Но там у нас нет своего объекта, поэтому пока мы не заходим в сибирскую столицу. В Барнауле такой ТЦ есть. После того как арендатор его покинул, мы решили открыть собственный проект.

Кстати, СМИ писали, что уход "Аксиомы" спровоцировал пожар, который произошел летом 2019 года. Однако после ЧП все последствия были оперативно устранены, и еще четыре месяца магазин работал. Просто собственник бизнеса "Аксиома" не нашел вариантов сотрудничества с нами. Поэтому после расторжения договора мы на 100% решили, что точно заходим в Барнаул. Хочется подчеркнуть, что сейчас во время ремонтных работ пожарной безопасности уделяется еще большее внимание.

– Что же такое "комплекс домашних решений"? Чем вы будете отличаться от других магазинов, где продают товары для дома?

– Комплекс домашних решений – это специализированный торговый центр, состоящий из галереи отделов, которые предлагают все для отделки квартиры и дома, мебель, освещение, декор. То есть строительные материалы – это не к нам. У нас нет гипсокартона, штукатурок, кирпичей. А вот если нужно сделать финишную отделку, постелить пол, декорировать стены, поставить мебель и повесить люстры – это уже наша специализация. Мы предлагаем все в одном месте – у нас можно взять образцы каждого товара, сопоставить их между собой, понять, как все будет выглядеть в комплексе. Поэтому и "комплекс домашних решений". Мы комплексно закрываем вопрос об отделке и украшении дома.

Обычно такие торговые центры строят по 40 тысяч квадратных метров, наш барнаульский объект меньше, 10 тысяч "квадратов". Но, несмотря на это, у нас есть все необходимое для обустройства квартиры и дома. Чтобы покупателю было легче ориентироваться в пространстве, мы разделили ТЦ на две части. Первая – это отделка: салон обоев, напольные покрытие, двери, сантехника, плитка, натяжные потолки, лепной декор, отдел света на 400 квадратных метрах.

Вторая часть – обстановка: корпусная и мягкая мебель, обеденные группы, текстиль, ковры. Так, вместе с Dommer в Барнаул впервые зайдет компания по продаже ковров из Турции, Ирана, Бельгии. Для Барнаула это новая компания. У нас заработает отдел корпусной и мягкой мебели от белорусской фабрики, а большой магазин напольных покрытий и салон обоев станут якорными арендаторами ТЦ Dommer.

Также мы затрагиваем и обустройство загородного дома. В ТЦ будет работать отдел Grill & Joy, где продаются барбекю, тандыры, посуда и приправы для приготовления еды. Такие магазины есть в Красноярске, Кемерове.

– В Барнауле Dommer откроется рядом с "Леруа Мерлен". Не будет ли это проблемой для развития сети?

– В Красноярске Dommer точно так же соседствует с "Леруа Мерлен", и нас часто спрашивают, почему мы открываемся рядом с этой сетью. Но по большому счету это "Леруа Мерлен" открывает магазины рядом с нами, ведь наши ТЦ появляются намного раньше. Значит, мы правильно выбираем локацию.

Однако мы не рассматриваем "Леруа Мерлен" как конкурентов. У нас другой ассортимент. Конечно, кое-какие товары можно приобрести и у "французов", и у нас, например, отделочные материалы, напольные покрытия, двери и освещение. Но мы уверены: покупатель только выиграет от того, что мы находимся рядом. В Красноярске у нас создан большой торгово-развлекательный кластер. Рядом расположены ТРЦ "Планета", "Леруа Мерлен" и Dommer. В Барнауле есть такая же зона – ТРЦ "Арена", "Леруа Мерлен", Dommer. Покупатель в выходной день может посетить все объекты рядом, а не ездить по всему городу. Это удобно.

– Тогда кого вы считаете своими конкурентами?

– Торговые центры, работающие с аналогичными товарными группами. В Барнауле, возможно, это ТВК "Республика". Однако арендаторы у нас отличаются, и мы находимся далеко друг от друга, поэтому покупателей делить не придется.

– Какой ценовой политики вы придерживаетесь? Это товары эконом, среднего или элит-сегмента?

– Как я уже говорила, у нас небольшая площадь, 10 тысяч квадратных метров, поэтому мы не сможем представить всю ценовую линейку товаров. Однако такая задача и не стоит. У нас средний чек, известные, доступные бренды. Мы создаем программы и мероприятия для обучения покупателей, рассказываем, какие тренды в ремонте и дизайне существуют, как подобрать материалы.

– А что за мероприятия по обучению покупателей?

– Мы проводим еженедельные встречи покупателей с дизайнерами, которые помогают определиться с выбором, подсказывают, дают советы, решения. В Красноярске такой формат популярен и успешно работает. Также у нас есть сайт, соцсети, где мы постоянно показываем и рассказываем покупателям, как обустроить квартиру и дом.

– Когда Dommer заработает в Барнауле?

– Скоро. Сейчас мы полностью меняем торговый центр. Уже сделан ремонт внутри: на пол уложен керамогранит, смонтирована современная система освещения, вывеска, переделан вход в ТЦ. Сейчас мы завершаем работы над фасадом. Плановый срок открытия Dommer – начало апреля. И это символично. Весна для нашего сегмента – это удачное время, ведь многие приступают к стройке и ремонту. И наш проект им поможет.

Управляющая компания Dommer

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 166

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