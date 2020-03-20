Столб упал в Барнауле, "обняв" проводами мусоровоз

Фотографии упавшего столба выложили барнаульцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

ЧП случилось на улице Советской Армии рядом со зданием № 133б. Следов какого-либо воздействия на него очевидцы не заметили.

"Следов возле столба нет, на повороте стоит мусоровоз, на нем лежат провода", – гласит подпись к фото в группе. – На место происшествия приехала аварийная бригада".

По словам местных жителей, происшествие не привело к отключению электроэнергии. Наиболее вероятно, что сеть все-таки обесточат на время устранения неполадки.

Напомним, ранее барнаульцы пожаловались на осыпающуюся штукатурку фасада здания на проспекте Ленина. Они обратили внимание, что весной 2016 года в Барнауле на Социалистическом проспекте часть штукатурки упала на голову прохожему, который впал в кому.