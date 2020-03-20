Алтайский инфекционист: врачи знакомы с коронавирусом уже почти 100 лет

Главный врач-инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал в интервью "Алтайской правде", что на самом деле медики знают о коронавирусе еще с сороковых годов прошлого века. Поначалу заболевание поражало пернатых, однако со временем преодолело межвидовой барьер и теперь передается человеку.

"Ежегодно в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом причиной в 10-15% случаев является коронавирус. В 2002 и 2012 годах человечество уже сталкивалось с новыми для себя вариантами коронавирусов, которые нанесли ощутимый урон. В этом году мы опять встретились с его новой разновидностью. Изменчивость присуща вирусам, это их способ выживания", – отметил Шевченко.

По словам медика, массовая истерия, связанная с коронавирусом, вызвана тем, что Китай открыто предоставил другим государствам всю имеющуюся информацию по заболеваемости, и тут же начались вбросы, паники, ролики и комментарии, смысл которых сводился к тому, что надо запасаться всем, чем можно.

По словам Шевченко, в России действует отработанная на других эпидисториях система жесткого контроля. Эпидемиологам известны и характер распространения возбудителя, и предпосылки тяжелого или осложненного течения болезни. Все это дает врачам возможность управлять ситуацией. Ограничительные меры, вводимые в стране, должны восприниматься людьми как плановые, подчеркнул Шевченко.

Напомним, по официальным данным, в Алтайском крае зараженных коронавирусом нет. В России на данный момент зафиксировали более 200 случаев заболевания. По состоянию на 20 марта во всем мире заразились коронавирусом более 245 тысяч человек. Из них свыше 10 тысяч умерли, около 89 тысяч излечились.