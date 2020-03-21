Битва за лед: 200 хоккеистов в Барнауле остались без тренировок из-за закрытия школы

Десятки юных хоккеистов в Барнауле остались без тренировок из-за закрытия школы "Динамо", которая базировалась в ледовом дворце "Карандин-Арена". Сейчас в городе катастрофически не хватает льда для основной команды "Динамо-Алтай" и детей, которые посещают школу. Бизнесмен Михаил Дроздов, который курирует и финансирует команду "Динамо-Алтай", не может за свои деньги содержать еще одну детскую школу. Поэтому руководство приняло решение распустить маленьких хоккеистов по другим секциям. Правда, чтобы попасть в СШОР "Алтай" или школу Алексея Черепанова, придется пройти отбор.

Почему закрылась школа "Динамо"?

Детские хоккейные секции на платной основе под флагом клуба "Динамо" появились в ЛДС "Карандин-Арена" несколько лет назад. Поскольку объект частный, то необходимо было отбивать вложения, и все занятия велись на коммерческой основе. Родителей в Индустриальном районе Барнаула, готовых платить за тренировки, оказалось много. Но в настоящее время ЛДС "Карандин-Арена" испытывает экономические трудности. Некоторые сотрудники по несколько месяцев не получают зарплату. Собственник льда Михаил Дроздов повысил стоимость аренды льда, но для родителей новая цена оказалась неподъемной. Если раньше за занятия ребенка платили 3,5 тысячи рублей, то сейчас стоимость возросла до 10-12 тысяч в месяц.

В итоге было принято решение закрыть школу, в которой занималось около 200 детей. Многие уже выступали на различных соревнованиях. Своими силами содержать основную команду "Динамо-Алтай", а еще детскую команду Михаил Дроздов не может. Как вариант рассматривается распределение детей по другим хоккейным школам. Однако мест на всех не хватит, и будущим Александрам Овечкиным придется доказать свое мастерство уже в юном возрасте.

"В школе Олимпийского резерва, когда придут наши дети, у одного тренера будут заниматься 80 человек. У школы также нет своего льда, они занимаются, как правило, в "Титов-Арене". Также в СШОР, прямо скажем, нашим детям и дополнительной нагрузке не рады. Если мы перейдем в школу им. Черепанова, то заниматься на льду сможем только три месяца в году. В остальное время останутся только уличные коробки с асфальтом, дождем, солнцем, ветром и пылью", – рассказала мама одного из детей, Анастасия. По ее словам, родители юных хоккеистов Алтая борются за возможность детей заниматься спортом.

Как будут решать проблему в Минспорте Алтайского края?

Уже нашли способ, как суметь сохранить максимальное количество детей в городе, которые будут заниматься хоккеем. Так, в Минспорте предложили родителям перевести своих детей в краевую спортшколу олимпийского резерва "Алтай" или муниципальную спортшколу имени Алексея Черепанова. В свою очередь, руководство краевой СШОР "Алтай" готово зачислить юных хоккеистов "Динамо" в соответствующие возрастные группы по спортивному принципу, для этого будет организован специальный просмотр. Останутся самые сильные и талантливые. Как в Спарте.

В случае непопадания в СШОР "Алтай" ребенку будет предложено перейти в спортивную школу имени Алексея Черепанова. Занятия в этих спортшколах на бесплатной основе.

Также предлагается вариант, чтобы дети под началом своих тренеров занимались на спортивных объектах, которые наиболее доступны по территориальному расположению – это открытые хоккейные корты спортшколы имени Алексея Черепанова.

Почему в Барнауле не хватает льда?

Катастрофически. На весь город всего два ледовых дворца – "Титов-Арена" и "Карандин-Арена". На этих площадках регулярно выступают студенческая команда "Динамо" и профессиональная команда мастеров "Динамо-Алтай", дошедшая в этом сезоне до полуфинала чемпионата ВХЛ. Также в "Титов-Арене" проходят тренировки детей и различные массовые мероприятия.

Ожидается, что проблема отчасти будет решена к 2024 году, когда в Барнауле наконец-то достроят ледовый дворец "Алтай". Проект спорткомплекса по проспекту Сибирскому, 52, в Барнауле уже готов. Там предполагается строительство крытого катка с трибунами на 800 посадочных мест, помещений, необходимых для организации тренировочного процесса, хостела для приезжающих спортсменов и тренерского состава. На достройку объекта необходимо более 700 миллионов рублей. Средства будут выделены из бюджета Алтайского края.