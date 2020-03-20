Алтайский депутат обжаловал штрафы ГИБДД, но это не помогло

Скандально известный Чемальский депутат Юрий Корнеев попытался добиться отмены наказания за административные нарушения, которые были зафиксированы в ноябре прошлого года.

Как сообщают "Новости Горного Алтая", в конце осени автомобиль под управлением заместителя председателя совета депутатов Чемальского района остановили сотрудники ГИБДД.

Они выяснили, что у Корнеева не было с собой ни водительских прав, ни документов на автомобиль, которым он управлял, что и стало причиной составления протоколов об административных нарушениях.

В ответ народный избранник обвинил правоохранителей в том, что они пьяны. Они прошли медосвидетельствование и тем самым доказали, что трезвые.

Обжалование постановлений также успехом не увенчалось – Верховный суд Республики Алтай признал назначенное наказание обоснованным.

Ранее Корнеев уже попадал в скандальную историю. 22 декабря 2018 года он в нетрезвом виде вступил в конфликт с управляющей местного кафе.

В результате от его рук пострадали две женщины и 14-летний подросток. Он сумел примириться с потерпевшими, но история все равно получила огласку в СМИ.