Алтайский депутат обжаловал штрафы ГИБДД, но это не помогло

Скандально известный Чемальский депутат Юрий Корнеев попытался добиться отмены наказания за административные нарушения, которые были зафиксированы в ноябре прошлого года.
Как сообщают "Новости Горного Алтая", в конце осени автомобиль под управлением заместителя председателя совета депутатов Чемальского района остановили сотрудники ГИБДД.
Они выяснили, что у Корнеева не было с собой ни водительских прав, ни документов на автомобиль, которым он управлял, что и стало причиной составления протоколов об административных нарушениях.
В ответ народный избранник обвинил правоохранителей в том, что они пьяны. Они прошли медосвидетельствование и тем самым доказали, что трезвые.
Обжалование постановлений также успехом не увенчалось – Верховный суд Республики Алтай признал назначенное наказание обоснованным.
Ранее Корнеев уже попадал в скандальную историю. 22 декабря 2018 года он в нетрезвом виде вступил в конфликт с управляющей местного кафе.
В результате от его рук пострадали две женщины и 14-летний подросток. Он сумел примириться с потерпевшими, но история все равно получила огласку в СМИ.
Комментарии
И при всём при этом, он до сих пор - ДЕПУТАТ.
Делайте выводы, граждане из биомассы.
Таких не исправить.
какой мерзкий и наглый тип
У него были обоснованные сомнения, ну какой трезвый инспектор остановит целого депутата?
Он занимался общественной работой проверял сотрудников ДПС на трезвость, и заслуженно, как и всякий общественный деятель заработал штраф.
Ничего непредсказуемого-Мордер ,21 ый век.
Знаешь барсук, я вот долго думал и придумал: "Наверное увидеть даже в плохом что-то хорошее, это далеко не Мордер".
Они выяснили, что у Корнеева не было с собой ни водительских прав, ни документов на автомобиль, которым он управлял, что и стало причиной составления протоколов об административных нарушениях.
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"МВД Грузии освободило автолюбителей от необходимости носить с собой водительские права и техпаспорт. Подобное решение направлено на облегчение жизни граждан страны и является частью реформ, проводимых в структуре МВД. ... Теперь каждый патруль дорожной полиции в Грузии будет оснащён специальным бортовым компьютером с базой данных. .[/strong] Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. По словам министра, подобное решение направлено на облегчение жизни граждан страны и является частью реформ, проводимых в структуре МВД." (с)
* и то верно - отсутствие документов при себе никоим образом не сказывается на безопасности вождения.