Попавшие под карантин сибиряки штурмом взяли выход из аэропорта. Видео

Российские туристы, прилетевшие из Азии, штурмом взяли выход из аэропорта в Красноярске. Об этом сообщил NGS24.ru.

Согласно информации издания, почти с 800 пассажирами, прибывшими на трех самолетах, работало всего три специалиста Роспотребнадзора. Справки приходилось ждать часами, а потому россияне разозлились и решили взять выход штурмом.

Троим полицейским, что дежурили на выходе из здания, не удалось сдержать толпу. Большинство туристов ушли, не получив документы. Одна из пассажирок отметила, что дождалась своей очереди, но бланки для постановлений закончились. Ее отправили домой с условием, что она сама свяжется с Роспотребнадзором на следующий день.

При этом в самом ведомстве сообщили, что проинформировали всех пассажиров о правилах карантина, а необходимые документы им привезут домой.

Как уже писал amic.ru, в России насчитывается более 200 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент в Алтайском крае нет зараженных COVID-19, но в пятницу, 20 марта, в Новосибирской области выявили второго больного. В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности.