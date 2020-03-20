Стажировку не прошел. Барнаулец украл 70 тысяч рублей

В полицию обратился 52-летний барнаулец, представитель компании, занимающейся доставкой пивных кег. Он рассказал, что со склада исчезли 70 тысяч рублей, которые предназначались для ремонта автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудники быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний стажер компании. Сразу после совершения кражи он уволился.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника уже задержали.

Ранее amic.ru писал, что в Москве 38-летняя женщина сумела украсть у банка один миллиард рублей. Для этого она даже оформила фиктивную сеть компаний по обработке драгоценных камней и металлов.