Новый фриланс. Как заработать на оптовой торговле без фирмы и счета в банке

Сегодня смартфон играет большую роль в жизни современного человека. Гаджет с выходом в интернет значительно упрощает жизнь, ведь через него можно совершить большинство повседневных операций: прочесть новости, заказать продукты, купить билеты в кино, оплатить счет за ЖКХ. Более того, смартфон может быть полноценным инструментом для работы.

Новое поколение все чаще выбирает работать "на себя". Так появляются фрилансеры – "свободные" работники, которые напрямую общаются с заказчиками, выполняя поставленные задачи. Как правило, это работа в сфере дизайна, моушн-дизайна, маркетинга, программирования. Но постепенно фриланс охватывает более широкий круг профессиональных направлений. Так, сервис торговых операций "Простор" из сферы оптовой торговли стремительно входит на рынок "свободного" труда. Руководитель сервиса Александр Чирва рассказал, как работает платформа и какими способами на ней можно заработать.

– Расскажите, "о чем" ваш сервис, чем занимается, на чем основывается?

– Сейчас такое время, когда все "в цифре", когда каждый из нас знает, что такое Uber, BlaBlaCar, каршеринг. Это наглядные примеры, как мы получаем больший выбор услуг, при этом сокращая финансовые расходы и траты времени на поиск. Можно сказать, что сервис "Простор" цифровизировал сферу оптовой торговли. Мы даем возможность зарабатывать как действующим менеджерам по продажам, так и новичкам оптовой торговли, поставщикам, покупателям, а также партнерам сервиса, работающим на привлечение.

Один из наших девизов – "мы делаем оптовую торговлю проще, надежней и выгодней".

– То есть если у меня есть желание открыть свое дело, есть товар, который я хочу продать, и я знаю, кому его продать, тут приходит на помощь ваш сервис, чтобы установить связь между покупателем и мной?

– Совершенно верно. Вообще, "традиционная" работа в оптовом бизнесе, как на постоянной основе, так и в виде разовой сделки, подразумевает ряд сложностей. Для начала нужно зарегистрировать компанию – без этого вы просто не сможете работать в секторе "B2B". Потом снять офис, открыть счет в банке, нанять опытных специалистов – бухгалтеров, юристов, логистов. И это только чтобы начать! Я уже не говорю о наличии финансов и деловой репутации компании. Их нужно нарабатывать долгое время.

А сервис "Простор" – это готовое решение: вы берете и пользуетесь. Как в каршеринге: взяли машину и доехали до точки назначения, пошли дальше. А у нас так: взяли для своей сделки всю "инфраструктуру" и получили прибыль. Вам нужно только видеть ту коммерческую составляющую, которая позволит заработать: найти поставщика и покупателя товара, грамотно перевести с ними переговоры и, собственно, забрать свои деньги.

– Если я хочу стать менеджером вашего сервиса, что мне нужно для этого сделать? У меня есть продукт, есть клиент, какие шаги мне нужно предпринять дальше?

– Вы правы: для того, чтобы обратиться в наш сервис, нужно выбрать продукт, с которым вы хотите работать. Наш сервис работает с любым товаром и услугой, для продажи которого не требуется лицензия. Например, продажа оптом стройматериалов, запчастей, продуктов, да хоть женских чулок. Вы знаете, где купить эти чулки и кому их можно продать. Исходя из предварительных переговоров с поставщиком и покупателем, вы понимаете, что можете заработать условные 10 000 рублей. Теперь вы обращаетесь в наш сервис. Вас встречает куратор, который знает, как устроена оптовая торговля, в том числе и чулками, и начнет вместе с вами конструировать вашу сделку. У нас существует IT-система, к которой вы получите доступ после заключения договора, и в которой вы увидите все детали.

Что вам нужно? Безусловно, заключить договор с поставщиком и покупателем. На этом этапе подключаются юристы нашего сервиса и проводят договорную работу. Далее нужно перевести ваши чулки из города N в город B. Подключается наш логист, который решает вопросы перевозки. При этом вы всегда можете отслеживать процесс того, как проходит сделка, в своем личном кабинете в IT-системе. Все, что нужно делать именно вам – это поддерживать контакт с покупателем и поставщиком. То есть первоначальная забота о переговорах – ваша, а дальнейшее техническое исполнение, юридические и логистические тонкости – забота наша. По исполнению сделки вы получаете 50% прибыли. Это отличное вознаграждение для любого менеджера, или, как мы его называем, брокера: фактически это соучредительские условия при нулевых рисках.

– Мы заключаем договор на постоянные условия или я могу воспользоваться вашей услугой единоразово?

– Вы можете воспользоваться услугой единоразово. Мы работаем с Вами по агентскому договору. Мы говорили о том, что фриланс пришел в сферу продаж, а преимущество любого фриланса в том, что временем вы распоряжаетесь самостоятельно. Наши с вами отношения регулируются только клиентским договором. Нет никаких планов продаж, никакого начальства, никакой привязки ко времени и месту. Вы можете работать там, где вам нравится – главное, чтобы у вас был мобильный телефон и интернет.

– В вашем сервисе могут зарабатывать люди, которые не имеют большого опыта и знаний в оптовых продажах?

– Да, в "Просторе" могут работать и люди, которые с оптовой торговлей никак не связаны. На самом деле заработать может каждый. Для начала нужно посмотреть вокруг: возможно, друзья, знакомые, родственники являются менеджерами в торговых компаниях или вынашивают какие-либо торговые идеи. Расскажите им о всех преимуществах нашего сервиса, и вы сможете получать до 10% от прибыли по их сделкам. Это бессрочно – если сделка есть, есть и ваш пассивный доход. С вашей стороны, опять же, никаких вложений, ничего не надо покупать или продавать, нужно только делать то, что вы и так умеете – общаться с людьми.

Только представьте себе объемы всего, что может продаваться оптом, всю прибыль и вашу возможную долю в этой прибыли. Мне кажется, это стоит того, чтобы попробовать.

– Значит, у менеджеров, которые работают на вашем сервисе, нет никаких планов продаж? Сколько заработал, столько и получил?

– Правильно, над ними никого нет. Брокерами руководит только их собственное желание. Они работают в свое удовольствие и зарабатывают, сколько хотят.

– Как давно вообще работает платформа "Простор"? Какие конкретные результаты показала за это время?

– В Барнауле сервис заработал в тестовом режиме в 2019 году, и на сегодняшний день по краю наши результаты скромные. Но тем не менее они есть: общий объем сделок, которые мы провели, приближается к 50 миллионам рублей, а провели мы их около трехсот. За это время мы выплатили брокерам около 4 миллионов рублей. Мы приглашаем всех заинтересовавшихся на наш сайт оптэтопросто.рф, где можно узнать подробнее, как работает наш сервис. На сайте вы найдете ссылку "10 шагов", где простым и понятным языком описано, что именно нужно делать тем, кто желает присоединиться к сервису. Также можно обратиться на горячую линию 8-800-550-81-69 (звонок бесплатный), где также проведут бесплатную консультацию.

– Подведем итоги. Если коротко, сервис торговых операций "Простор" – что это, кому и почему будет полезен?

– Любой человек, который желает заработать на оптовой торговле, может воспользоваться сервисом. Все, что вам как менеджеру нужно – это вести переговоры с поставщиком и покупателем, все остальное мы сделаем для вас. "Простор" – это коллектив профессионалов, работающих именно на вашу сделку. Вы получаете 50% чистой прибыли по каждой из них. Подчеркну, что чистая прибыль – это то, что получается в результате разницы между доходами, т.е. деньгами, которые мы получим от вашего покупателя и всеми расходами на проведение сделки. К расходам мы относим как расчеты с поставщиками и логистическими компаниями, так и выплату налогов в бюджет с вашей сделки.

50% чистой прибыли – это только начало. Дальше, когда вы проведете первую сделку, перед вами раскрываются дополнительные возможности, и вы сможете заработать больше. Например, после сделки ваши поставщики и покупатели за вами закрепляются на определенный срок, и любой другой брокер, который захочет с ними сотрудничать, должен будет включить вас в эту схему, и вы разделите с ним долю прибыли. Это так называемая "совместная сделка". Также мы можем сгенерировать вам "входящую сделку". Например, в наш сервис обращаются поставщики и покупатели, которые желают продать или купить товар, а мы уже знаем, что вы – специалист в определенной области. Тогда мы направим их предложение вам. То есть после того, как вы стали реальным брокером в нашей системе, для вас сделки могут генерироваться автоматически, что позволит вам зарабатывать больше. Поэтому, подытоживая, могу сказать, что с сервисом "Простор" фриланс в оптовой торговле – это реальность. Для тех, кто хочет зарабатывать в опте, "Простор" – незаменимый инструмент.

Профессиональный сервис торговых операций России "Простор"

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