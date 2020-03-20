Крупнейшие вузы Барнаула переходят на дистанционное обучение

Крупнейшие университеты Алтайского края переводят студентов на надомное обучение.

Так, приказ ректора АлтГТУ имени Ползунова опубликован на официальном сайте учебного заведения. Согласно документу, студенты будут обучаться дистанционно с 23 марта по 12 апреля.

О переводе обучающихся АлтГУ на дистанционные занятия сообщил в социальной сети преподаватель вуза Юрий Чернышов.

"Университет с понедельника переходит на дистанционное образование. При котором, однако, все равно надо будет приходить на работу, – написал профессор. – Стойкости нам, коллеги!".

Напомним, ранее Минпросвещения выпустило рекомендации школам о переводе детей на дистанционное обучение. В инструкциях уточняется, что окончательное решение принимает руководство образовательных учреждений исходя из обстановки с коронавирусом.

Школьники в Алтайском крае уходят на каникулы до 2 апреля, а затем 10 дней будут заниматься дистанционно, уточнили в Минобрнауки региона.