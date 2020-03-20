Таиланд стал недоступен для российских туристов

Управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие в том числе наличие у туристов справки о том, что они не больны коронавирусом, сообщает Travel Russian News.

Таким образом, россияне не смогут попасть в Таиланд, потому что получить такую справку в нашей стране невозможно.

Помимо справки, выданной не позднее, чем за 72 часа до посадки, необходимо оформить страховой полис с покрытием не менее 100 тысяч долларов. Новые правила вступают в силу в воскресенье, 22 марта.

Ранее посольство России в Таиланде призвало туристов вернуться на родину. Между двумя странами сохраняется как регулярное, так и чартерное авиасообщение. Экстренная эвакуация пока не планируется.