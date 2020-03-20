Таиланд стал недоступен для российских туристов

Управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие в том числе наличие у туристов справки о том, что они не больны коронавирусом, сообщает Travel Russian News.
Таким образом, россияне не смогут попасть в Таиланд, потому что получить такую справку в нашей стране невозможно.
Помимо справки, выданной не позднее, чем за 72 часа до посадки, необходимо оформить страховой полис с покрытием не менее 100 тысяч долларов. Новые правила вступают в силу в воскресенье, 22 марта.
Ранее посольство России в Таиланде призвало туристов вернуться на родину. Между двумя странами сохраняется как регулярное, так и чартерное авиасообщение. Экстренная эвакуация пока не планируется.
Комментарии
И вообще для всех одинаковые требования предъявляют.
ИИИ????? офиц рейсы не отменены, а значит возврата денег нет!!!!
С Тая приятельт прилетел.
Сначала нормально все,а сейчас загриповал .
Может пока у меня не началось походить в присутсвенные места,пообщаться с чинушами и депутатами?
20.03.2020 16:05
- гость -
Не просто походить к ним, желательно в десна подолбиться
20.03.2020 16:13
- гость -
Я не Путин и не гей.
Путин любит в животы целовать маленьких мальчиков.
Мне противно целовать мужиков и мальчиков.
20.03.2020 16:18
- гость -
Ты не путин, ты просто брехло.
>>Ранее посольство России в Таиланде призвало туристов вернуться на родину.
Серьезно? У меня знакомые 2 дня назад полетели в Тайланд по путевке, никто их не ограничил. Через 2 недели вернутся, ждите.
20.03.2020 16:39
- гость -
Пусть лучше там утонут, несколькими де.илами меньше станет.