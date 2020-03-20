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Таиланд стал недоступен для российских туристов

, ИА "Амител"
Королевство ужесточило правила въезда для иностранцев
Фото: Poehalisnami.kz

Фото: Poehalisnami.kz

Управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие в том числе наличие у туристов справки о том, что они не больны коронавирусом, сообщает Travel Russian News.

Таким образом, россияне не смогут попасть в Таиланд, потому что получить такую справку в нашей стране невозможно.

Помимо справки, выданной не позднее, чем за 72 часа до посадки, необходимо оформить страховой полис с покрытием не менее 100 тысяч долларов. Новые правила вступают в силу в воскресенье, 22 марта.

Ранее посольство России в Таиланде призвало туристов вернуться на родину. Между двумя странами сохраняется как регулярное, так и чартерное авиасообщение. Экстренная эвакуация пока не планируется.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.03.2020 15:45
- гость -

И вообще для всех одинаковые требования предъявляют.

20.03.2020 15:56
Дарья

ИИИ????? офиц рейсы не отменены, а значит возврата денег нет!!!!

20.03.2020 16:05
- гость -

С Тая приятельт прилетел.
Сначала нормально все,а сейчас загриповал .
Может пока у меня не началось походить в присутсвенные места,пообщаться с чинушами и депутатами?

20.03.2020 16:13
- гость -

20.03.2020 16:05
- гость -
Не просто походить к ним, желательно в десна подолбиться

20.03.2020 16:18
- гость -

20.03.2020 16:13
- гость -

Я не Путин и не гей.
Путин любит в животы целовать маленьких мальчиков.
Мне противно целовать мужиков и мальчиков.

20.03.2020 16:33
- гость -

20.03.2020 16:18
- гость -

Ты не путин, ты просто брехло.

20.03.2020 16:39
- гость -

>>Ранее посольство России в Таиланде призвало туристов вернуться на родину.
Серьезно? У меня знакомые 2 дня назад полетели в Тайланд по путевке, никто их не ограничил. Через 2 недели вернутся, ждите.

20.03.2020 16:44
- гость -

20.03.2020 16:39
- гость -

Пусть лучше там утонут, несколькими де.илами меньше станет.

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