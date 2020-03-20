Съесть слона. Жителям Алтайского края покажут новый фильм о детях с синдромом Дауна

Фильм "Съесть слона" создан в партнерстве между инклюзивным проектом "ВзаимоДействие", медийным подразделением МТС, фондом "Синдром любви" и Первым каналом. Премьера фильма состоится в эфире Первого канала в ночь с пятницы 20 марта на субботу 21 марта в 00:00, после премьерного показа картина будет доступна эксклюзивно и бесплатно на платформе МТС ТВ.

Фильм "Съесть слона" – история из жизни театральной труппы, в которой играют молодые актеры с синдромом Дауна. Это история о мечте главной героини стать актрисой, об испытаниях ее друзей по театру на пути к премьере спектакля на площадке ООН в Женеве. Фильм является частью комплексной инклюзивной программы МТС, направленной на социализацию, обучение, творческое развитие и трудоустройство людей со специальными нуждами.

"Стратегия МТС сегодня ориентирована на решение актуальных социальных вопросов. Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты и сервисы делали общество более открытым и современным, создавали комфортную среду для жизни людей. Именно поэтому первым реализованным проектом "МТС Медиа" стал социальный документальный фильм. Он создан в уникальном формате, который не ставит своей задачей напрямую вызвать сострадание у зрителя, а стремится заинтересовать и даже развлечь его этой удивительной историей. Мы уверены, что фильм найдет отклик у аудитории, поможет понять, что у всех людей одинаковые желания – радоваться жизни, творить, любить", – отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.

МТС и Первый канал создали совместное предприятие для развития и продвижения видеоконтента в интернете. Фильм "Съесть слона" выходит уже в рамках партнерства вещателя и оператора.

"Я не пыталась создать прямое социальное высказывание, – комментирует фильм автор идеи и режиссер фильма Юлия Сапонова. – Мне не нравится разделение людей на "они" и "мы" даже в положительном ключе. Через обычную, понятную для каждого историю, я хотела поделиться со зрителем своей любовью к необычным на первый взгляд героям. Мне хотелось через эту картину передать другим хотя бы часть уникальных подарков, которые я получила от общения с ребятами. Для меня "Съесть слона" – это попытка разделить со зрителем любовь к жизни и восхищение ее многообразием. И я буду очень счастлива, если кинолента в том числе послужит изменению отношения общества к любым неординарным людям".

"Этот фильм должен приносить исключительно положительные, радостные эмоции, тогда такой опыт может послужить толчком для зрителя к изменению модели поведения, вдохновить, сформировать положительный опыт взаимодействия со "сложной" темой. За время съемок было отснято 360 часов хронометража, основной конфликт картины поменялся, команда собиралась по ходу работы. Было потрясающее ощущение общности. Это был трудный, но захватывающий процесс", – рассказывает продюсер картины Олеся Овчинникова.

"Фильм "Съесть слона" важен тем, что не говорит прямо о диагнозе героев, ни к чему "в лоб" не призывает. Он показывает ребят с синдромом Дауна обычными людьми, которые независимо от наличия этого синдрома находятся в абсолютно жизненных для миллионов людей ситуациях: испытывают страх, чувства друг к другу, выясняют отношения. Для нас это достаточно новая постановка вопроса. К людям с дополнительной хромосомой относятся или с неприятием и отчужденностью, а вследствие матери отказываются от своих особенных детей в роддоме, или испытывают к ним жалость. А на самом деле людей с синдромом Дауна не нужно жалеть. Как и любому другому человеку, им нужна простая человеческая поддержка", – рассказывает председатель попечительского совета Благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна "Синдром любви" Дмитрий Сергеев.