Отдых на паузе: что делать алтайским туристам с путевками из-за пандемии коронавируса

Почти все страны приостановили полетные программы и запретили въезд туристам. Это вынужденная мера, которая поможет остановить распространение коронавируса и избежать еще большего ущерба. Сотрудники Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) рассказали, что делать туристам, которые купили зарубежные путевки и когда можно будет полететь отдыхать.
В сложившейся ситуации туристы и туроператоры должны рассмотреть следующие возможные решения:
- заменить направления на другие (альтернативные), не меняя сроков запланированного отпуска;
- перенести сроки путешествия, в том числе с выбором другого места отдыха, на удобные для туриста даты в течение 2020 года, сохранив деньги у туроператора;
- принять иные решения, которые максимально учитывают взаимные интересы обеих сторон, говорится в заявлении Ростуризма.
Первостепенная задача туроператоров сейчас – вернуть людей домой из стран временного пребывания. Как пояснили в АРАТе, сотрудники туристических компаний сегодня работают фактически в круглосуточном режиме, помогают россиянам вернуться обратно, находятся постоянно на связи с туроператорами, получая актуальную информацию. А также объясняют, как правильно себя вести в данной ситуации.
До тех пор, пока действуют ограничения, все страны, отели и туристическая инфраструктура закрыты на карантин, вы не сможете полететь отдыхать в выбранную страну. Как пояснили в АРАТе, исполнение договоров станет возможным, когда возобновится деятельность туроператоров всех стран мира. Так что депозиты, оплаченные за туристов принимающим сторонам, сейчас в замороженном виде ждут возобновления туристической деятельности.
Почти все туроператоры готовы исполнять взятые на себя обязательства по организации отдыха незамедлительно после окончания действия форс-мажорных обстоятельств. Все осознают, что эта ситуация носит временный характер и не освобождает стороны от исполнения своих обязательств, а лишь дает отсрочку для их исполнения.
"Со своей стороны Алтайская региональная ассоциация туризма призывает сохранять спокойствие и позволить туристическим компаниям (туроператорам и турагентам) решать все вопросы, связанные с бронированием, возвратом, переносом и отменой туров в режиме ежедневной работы. Уверяем вас, что все участники рынка сейчас заинтересованы в максимально благополучном разрешении ситуаций, возникших в данных обстоятельствах", – сообщили в ассоциации
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