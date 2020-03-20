Отдых на паузе: что делать алтайским туристам с путевками из-за пандемии коронавируса

Когда можно будет улететь по путевке?

До тех пор, пока действуют ограничения, все страны, отели и туристическая инфраструктура закрыты на карантин, вы не сможете полететь отдыхать в выбранную страну. Как пояснили в АРАТе, исполнение договоров станет возможным, когда возобновится деятельность туроператоров всех стран мира. Так что депозиты, оплаченные за туристов принимающим сторонам, сейчас в замороженном виде ждут возобновления туристической деятельности.

Почти все туроператоры готовы исполнять взятые на себя обязательства по организации отдыха незамедлительно после окончания действия форс-мажорных обстоятельств. Все осознают, что эта ситуация носит временный характер и не освобождает стороны от исполнения своих обязательств, а лишь дает отсрочку для их исполнения.

"Со своей стороны Алтайская региональная ассоциация туризма призывает сохранять спокойствие и позволить туристическим компаниям (туроператорам и турагентам) решать все вопросы, связанные с бронированием, возвратом, переносом и отменой туров в режиме ежедневной работы. Уверяем вас, что все участники рынка сейчас заинтересованы в максимально благополучном разрешении ситуаций, возникших в данных обстоятельствах", – сообщили в ассоциации