Пятница, 20 Март, 17:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А как вы худеете к лету?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80,16
€ 87,27
2°

199 +0
Обь
7см +3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Отдых на паузе: что делать алтайским туристам с путевками из-за пандемии коронавируса

, ИА "Амител"
Только без паники

Почти все страны приостановили полетные программы и запретили въезд туристам. Это вынужденная мера, которая поможет остановить распространение коронавируса и избежать еще большего ущерба. Сотрудники Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) рассказали, что делать туристам, которые купили зарубежные путевки и когда можно будет полететь отдыхать.

1
Купил путевку за границу. Что мне делать?

В сложившейся ситуации туристы и туроператоры должны рассмотреть следующие возможные решения:

  • заменить направления на другие (альтернативные), не меняя сроков запланированного отпуска;
  • перенести сроки путешествия, в том числе с выбором другого места отдыха, на удобные для туриста даты в течение 2020 года, сохранив деньги у туроператора;
  • принять иные решения, которые максимально учитывают взаимные интересы обеих сторон, говорится в заявлении Ростуризма.
2
Что будет с туристами, которые находятся за границей?

Первостепенная задача туроператоров сейчас – вернуть людей домой из стран временного пребывания. Как пояснили в АРАТе, сотрудники туристических компаний сегодня работают фактически в круглосуточном режиме, помогают россиянам вернуться обратно, находятся постоянно на связи с туроператорами, получая актуальную информацию. А также объясняют, как правильно себя вести в данной ситуации.

3
Когда можно будет улететь по путевке?

До тех пор, пока действуют ограничения, все страны, отели и туристическая инфраструктура закрыты на карантин, вы не сможете полететь отдыхать в выбранную страну. Как пояснили в АРАТе, исполнение договоров станет возможным, когда возобновится деятельность туроператоров всех стран мира. Так что депозиты, оплаченные за туристов принимающим сторонам, сейчас в замороженном виде ждут возобновления туристической деятельности.

Почти все туроператоры готовы исполнять взятые на себя обязательства по организации отдыха незамедлительно после окончания действия форс-мажорных обстоятельств. Все осознают, что эта ситуация носит временный характер и не освобождает стороны от исполнения своих обязательств, а лишь дает отсрочку для их исполнения.

"Со своей стороны Алтайская региональная ассоциация туризма призывает сохранять спокойствие и позволить туристическим компаниям (туроператорам и турагентам) решать все вопросы, связанные с бронированием, возвратом, переносом и отменой туров в режиме ежедневной работы. Уверяем вас, что все участники рынка сейчас заинтересованы в максимально благополучном разрешении ситуаций, возникших в данных обстоятельствах", – сообщили в ассоциации

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:04
Банду "черных обнальщиков" задержали в Барнауле. Видео 0
16:54
Групповые экскурсии, встречи и гастроли отменили в Алтайском крае 0
16:40
Путин сказал, что мнение простых россиян для него важнее всего 3
16:22
Отдых на паузе: что делать алтайским туристам с путевками из-за пандемии коронавируса 0
16:15
И пусть весь мир подождет. Мэрия Барнаула назвала дату общегородского субботника 1
16:07
Снова метели. Алтайский край накроет мощный шторм 2
15:55
"Паника отключает мозг": об истерии вокруг коронавируса и способах взять себя в руки 1
15:41
Таиланд стал недоступен для российских туристов 8
15:27
Крупнейшие вузы Барнаула переходят на дистанционное обучение 0
15:15
Попавшие под карантин сибиряки штурмом взяли выход из аэропорта. Видео 13
14:57
Стажировку не прошел. Барнаулец украл 70 тысяч рублей 1
14:45
Алтайский депутат обжаловал штрафы ГИБДД, но это не помогло 8
14:33
Алтайский инфекционист: врачи знакомы с коронавирусом уже почти 100 лет 8
14:20
Столб упал в Барнауле, "обняв" проводами мусоровоз 0
14:08
"Мы кровь мешками проливали": фронтовик, которого война сделала стариком в 40 лет 2
13:53
Клещей в Алтайском крае будет много 21
13:41
"Макароновирус". Барнаульский комментатор "Матч ТВ" спел песню о коронавирусе 4
13:30
"Теперь можно ходить на занятия без лифчика": студенты о дистанционном обучении 6
13:17
Еще один покровитель. Директора вечерней школы на Алтае осудят за получение взяток 0
13:03
"Билайн" в пять раз увеличил количество звонков и интернета из-за коронавируса 0
12:51
Тело похудело. Личные истории стройнеющих и советы тренера, как осуществить мечту 0
12:40
"Пожарные бегом бежали". Улица в Барнауле стала непроходимой 9
12:25
Вверх или вниз? Эксперт рассказал, что произойдет с ценами на бензин в Алтайском крае 19
12:12
Второй случай заболевания коронавирусом выявили в соседнем с Алтайским краем регионе 29
12:05
Просто, быстро, выгодно. Бизнесмены получили от ВТБ 1,5 триллиона рублей 0
11:51
Клирики назвали богохульством запрет целовать крест из-за коронавируса 12
11:43
Барнаульская горэлектросеть переходит на дистанционное обслуживание абонентов 1
11:31
Ивлеева и Темникова выяснили, у кого из них самый трогательный рот. Видео 8
11:19
Сибирская полиция ищет "красную шапочку" 8
11:03
Открытие ДОК, тушение пожаров и новые деревья: холдинг "Алтайлес" подвел итоги работы 6
10:51
Виктор Томенко показал, чем занимается вечером после работы 12
10:40
Какие продукты и вещи нужно купить на случай карантина из-за коронавируса? 29
10:27
"О смерти надо думать всегда". Разговор с монахом, который каждый день говорит с Богом 34
10:14
Мэрия требует снести автосервис в центре Барнаула 23
10:02
Бережливое производство: как с помощью "Фабрики процессов" развивают бизнес на Алтае 1
09:56
Родственник Владимира Путина создает свою политическую партию 13
09:43
Путин, тротуары и любовь. Барнаульцы рассказали, что делает их счастливыми 6
09:27
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом создали в Барнауле 24
09:03
Полезные каникулы: как выстроить обучение и досуг школьника на время карантина 0
08:48
Бийчанин заказал интим за 80 тысяч рублей и стал жертвой обмана 19
08:33
"Жигули" и Audi столкнулись в Барнауле 1
08:18
Суд три месяца не может решить судьбу главы Октябрьского района Барнаула 23
08:04
Диетолог поставила под сомнение пользу подсчета калорий для здорового питания 1
07:51
Барнаульцы не очень любят скидывать цены на квартиры 6
07:42
Лучшие обложки легендарного журнала Playboy 5
07:30
IKEA закрывает магазины по всему миру 5
07:18
Своим расплатился за чужое. Бывшего начальника лесничества осудили в Алтайском крае 2
07:02
Тариф "Любопытный": быстрый и недорогой интернет от ТТК в Барнауле 0
06:49
Весна, пятница, счастье: подборка для поднятия настроения 0
06:36
День весеннего равноденствия 2020: что он означает и какие традиции с ним связаны 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.