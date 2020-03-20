Путин сказал, что мнение простых россиян для него важнее всего

Президент Владимир Путин считает мнение обычных россиян самым достоверным источником информации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Когда вот я общаюсь с людьми, когда есть прямой контакт, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю: люди очень искренние, понимающие и откровенные", – заявил президент.

Глава государства пояснил, что простые люди говорят о том, что думают. Они не оглядываются на начальство, а потому их мнение наиболее искреннее. По словам президента, именно из этого и вырисовываются проблемы миллионов, а выслушивать каждого человека – крайне важно.

Среди других источников информации, которыми Путин пользуется в своей работе, он выделил социологические опросы, СМИ и доклады спецслужб.