Снова метели. Алтайский край накроет мощный шторм

В Алтайском крае ожидаются крайне неблагоприятные погодные условия 22 и ночью 23 марта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу синоптиков, будут гололедица, дождь с мокрым снегом, метели и штормовой ветер. Его порывы могут достигать 27 метров в секунду. Такой ветер способен привести к отключениям электроэнергии из-за обрывов на ЛЭП и аварий на трансформаторных подстанциях.

В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвами стихии.

Пережидать непогоду лучше всего в капитальном строении. Нужно обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов. От прогулок лучше воздержаться.

Спасатели напоминают водителям о мерах безопасности при движении на транспорте в сложных погодных условиях и рекомендуют не отправляться в дальние поездки.

"Будьте крайне осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Очень важное правило, которое особенно актуально в непогоду, – это водительская выручка. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия, ни в коем случае не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду", – советуют эксперты водителям.

Во время поездок за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи. По возможности лучше вообще отказаться от выезда на загородные трассы.