И пусть весь мир подождет. Мэрия Барнаула назвала дату общегородского субботника

Весенний городской субботник в Барнауле пройдет 24 апреля. Об этом стало известно на совещании в администрации города, которое в пятницу, 20 марта, провел первый вице-мэр Анатолий Воронков.

На апрель запланированы пять "чистых четвергов". В ходе акций парки, скверы, зеленые уголки, а также лесные массивы и склоны оврагов очистят от бытового и строительного мусора. В наведении порядка примут участие предприятия и организации всех форм собственности, учреждения социальной сферы, управляющие компании, студенты и неравнодушные горожане.

Как подчеркивает пресс-центр мэрии, с 23 по 30 апреля вывоз твердых бытовых отходов на городской полигон будет бесплатным.