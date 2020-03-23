Алтайских бизнесменов научили "ловить" клиентов в интернете

Бесплатный федеральный образовательный проект "Продвижение в интернете" проходил в центре "Мой бизнес" на протяжении трех недель. Более 200 начинающих и опытных предпринимателей посетили четыре лекции и три вебинара. Участников проекта обучали эффективному поиску клиентов в интернете. Также им показали инструменты, которые позволяют удобно работать с информацией. Все это в первую очередь направлено на увеличение выручки предприятий. Отметим, программу обучения разработал Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства вместе с "Деловой средой" от Сбербанка.

Практикующие эксперты в первую очередь рассказывали об основополагающих вещах. Участников обучали работать с контекстной и таргетированной рекламой. Люди узнали, как оценить эффективность этих приемов, а также как правильно объединить рекламные инструменты в интернете.

Во время обучения выяснилось, что некоторым бизнесменам именно таких знаний не хватало. Лекции помогли избавиться от путаницы в понимании рекламных процессов в интернете. Эксперты показали простые инструменты, которые всегда были под рукой, но оставались незамеченными.

“Я шла с целью узнать по-настоящему что-то новое, и я узнала. Спикеры не просто рассказали, что такое продвижение в интернете и для чего оно. Нет, они объяснили, как понять, какое именно твоему бизнесу подходит, а главное почему. Показали, какими сервисами пользоваться для сбора данных для проведения качественной аналитики, а главное как. Мы получили чек-листы по всем блокам. По ходу обучения я узнала, что на сайте нашей компании, которому четыре года, всегда была аналитика "Яндекса" и "Гугла", а мы ей не пользовались. Я всегда думала, что в контексте нам делать нечего, а проведя аналитику по конкурентам, узнала, что только один использует контекст и получает оттуда основной трафик, и стоимость заявки обходится в копейки", – рассказала руководитель ТНК "Айсберг" Алёна Беленкова.

Кроме этого эксперты затронули вопрос построения имиджа. Предпринимателей научили создавать контент, который помогает привлекать клиентов. Теперь участники знают, как продвигать личные бренды в самых популярных социальных сетях и на хостингах, среди них Instagram, "ВКонтакте", Facebook и YouTube.

Такие занятия подвигли некоторых предпринимателей основательно пересмотреть методы в работе со своими интернет-ресурсами. Например, индивидуальный предприниматель Алексей Терентьев после обучения приготовился к масштабному обновлению на своих площадках.

"Каждый из спикеров – высококлассный специалист в своей сфере. После прохождения обучения понимаешь, что появилось очень много работы, которую нужно провести со своим сайтом и в социальных сетях, наконец-то осознал, как грамотно распределять бюджет рекламы. А самое главное, что появилась огромная мотивация это делать", – рассказал Алексей Терентьев.

Отметим, программа обучения хорошо подходила для любых слушателей. Она дополнила знания опытных и сформировала представление у начинающих. Марина Малионова только собирается запустить свое дело. Она прошла обучение и призналась, что программа гармонично объединяет теорию и практику. Также девушка освоила сферы, которые ранее были для нее неизвестны.

"Курс "Продвижение в Интернете" – это удачное сочетание живых лекций и онлайн-вебинаров. Все спикеры – практики, и поэтому информацию воспринимаешь легко. Прежде мне казалось, что СММ, воронка продаж, таргетинг – это какие-то далекие и чужие слова, и я никогда не пойму, что это такое. Но на деле оказалось, что это по силам и понять, и применить. Этот курс – актуальная и работающая информация", – рассказала Марина Малионова.

По словам директора НО "Алтайский фонд МСП" Антона Слободчикова, программу "Продвижение в интернете" реализовали в крае впервые. Попасть на обучение хотели почти 500 человек. Такое число желающих говорит о том, что это направление оказалось востребованным. Руководитель подчеркнул: создавая образовательный план, в фонде опираются именно на запросы бизнесменов, а также следят за актуальными трендами.

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