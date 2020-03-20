Врач рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом

Прививка от гриппа снижает риск заражения коронавирусом. Об этом РИА "Новости" рассказал заслуженный врач, доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

По его словам, вакцина помогает повысить иммунитет к инфекциям, в том числе и к COVID-19. Особенно важно прививаться тем, кто часто болеет простудно-воспалительными заболеваниями и имеет слабый иммунитет, поскольку даже обычный грипп для них может стать серьезным заболеванием.

Также Карабиненко посоветовал чаще мыть руки и носить маску. Для защиты дыхательных путей можно использовать оксолиновую мазь или оливковое масло – они воспрепятствуют распространению бактерий. Вещества нужно наносить на нижнюю губу и внутреннюю часть ноздрей.

Напомним, что COVID-19 передается воздушно-капельным и контактным путями, почти все больные в России заразились в других странах. Сейчас в РФ более 200 инфицированных.